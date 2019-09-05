مال وأعمال

قام بنك الكويت الدولي «KIB» برعاية الحملة الإعلامية السنوية لوزارة الداخلية والتي أطلقتها تحت شعار «عيالنا بعيونا» بمناسبة موسم العودة إلى المدارس وذلك في إطار برنامجه الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية. وتهدف هذه الحملة إلى توعية أولياء الأمور والطلبة بإجراءات الأمن والسلامة على الطريق وأهمية الوقاية من الحوادث مع بداية العام الدراسي 2019 2020.

ولقد تضمنت الحملة مجموعة من الرسائل التوعوية التي بثتها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، إلى جانب الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال والمطبوعات الإرشادية، بالإضافة إلى برنامج خاص لزيارة المدارس لإلقاء المحاضرات وإقامة الندوات التوعوية على مدار العام.

ومن جانبه، قال مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن رعاية «KIB» لهذه الحملة تأتي في إطار حرصه على التأثير الإيجابي على المجتمع ومساندة الجهات التي تسعى إلى توعية أفراده سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة. مشيداً بجهود وزارة الداخلية الحثيثة التي تهدف من وراء هذه الحملة إلى الحد من الازدحام المروري، وزيادة وعي أولاء الأمور والطلبة بالمخاطر التي قد يواجهونها عند الذهاب إلى المدرسة بالسيارة أو سيراً على الأقدام، إلى جانب تسليط الضوء على كيفية التعامل معها والوقاية منها».

مشيراً إلى أهمية تعاون جميع الجهات مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية التي تسعى إلى حماية أبنائنا الطلبة وتوفر لهم بيئة آمنة ما سينعكس إيجابياً على المجتمع ويعزز السلامة والاستقرار فيه.

وفي ختام تصريحه هنأ ناجيا الطلبة بالعام الدراسي الجديد متمنياً لهم سنة مليئة بالنجاح والتوفيق، كما شجعهم على الاستزادة من العلم كونه الضمان الأكبر في بناء مستقبلهم وغدٍ أفضل للكويت.

يذكر أن «KIB» يحرص دائماً على تنظيم الزيارات الميدانية التوعوية للمدارس، وذلك ضمن إطار سلسلة المبادرات التي يقوم بها خلال موسم العودة إلى المدارس حرصاً منه على إضافة معلومات مهمة وشيقة للطلبة إلى جانب التفاعل مع جميع فعاليات ونشاطات المجتمع الكويتي.

