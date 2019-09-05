مال وأعمال

ارتفعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي؛ وفق بيان للإدارة المركزية للإحصاء.

وبلغت قيمة الفائض التجاري للكويت خلال الفترة نحو 5.05 مليارات دينار (16.7 مليار دولار)، مقابل 4.99 مليارات دينار (16.46 مليار دولار) بالفترة المناظرة من 2018.

ودعم الفائض التجاري للكويت تراجع حجم الواردات في الستة الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 3.9 في المئة إلى 5.11 مليارات دينار، مقابل 5.32 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وعلى الجانب الآخر، انخفضت الصادرات الكويتية في النصف الأول من 2019 بنسبة 1.3 في المئة عند 10.16 مليارات دينار، مقابل 10.30 مليارات دينار في النصف المقارن من 2018.

وسجل التبادل التجاري للكويت في الستة الأشهر الأولى من العام الحالي 15.27 مليار دينار، بتراجع 2.2 في المئة عن مستواها بذات الفترة من العام الماضي البالغ 15.62 مليار دينار.

وعلى مستوى شهر يونيو تراجع الفائض التجاري للكويت 22.7 في المئة عند 776 مليون دينار، مقابل 1.004 مليار دينار في الشهر المماثل من 2018.

وأثر على التراجع للفائض انخفاض الصادرات الكويتية 13 في المئة عند 1.55 مليار دينار، مقارنة بــ1.78 مليار دينار في يونيو من العام الماضي.

وبلغت قيمة الواردات 722 مليون دينار، بانخفاض 0.4 في المئة عن مستواها في يونيو 2018 البالغ 775 مليون دينار.

وأشار البيان إلى أن حجم التبادل التجاري للكويت سجل في يونيو السابق 2.32 مليار دينار، مقابل 2.56 مليار دينار بالشهر المناظر من العام السابق، متراجعاً 9.2 في المئة.

وبلغ معدل التغطية 200.4 في المئة، مقابل 229.5 في المئة في يونيو 2018، فيما سجل معدل التغطية باستثناء السلع النفطية 20.2 في المئة، مقابل 17.2 في المئة في يونيو من العام السابق.

وفيما يخص الواردات، تصدرت مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها، قائمة أهم السلع المستوردة، بقيمة 98.1 مليون دينار بنسبة 12.7 في المئة، تليها عربات سيارة، جرارات، دراجات وعربات أرضية أخرى، أجزاؤها ولوازمها، بـ92.8 مليون دينار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها بـ80.2 مليون دينار.

وبشأن أكبر الدول المستوردة من الكويت، احتلت العراق الصدارة لأهم الدول المصدر إليها (عدا السلع النفطية)، بقيمة 53.7 مليون دينار، تليها الصين الشعبية بـ 26.3 مليون دينار، ثم السعودية بـ 14.1 مليون دينار، وأخيراً الهند بـ 13.4 مليون دينار.

في المقابل، احتلت الصين الشعبية الصدارة لأهم الدول المستوردة منها، بقيمة 146.3 مليون دينار، تليها الولايات المتحدة بـ 80.1 مليون دينار، ثم الإمارات بـ 63.6 مليون دينار، ثم الهند بـ 49.8 مليون دينار.

وبلغت الصادرات إلى دول مجلس التعاون خلال شهر يونيو الماضي نحو 35.4 مليون دينار، بينما كانت تبلغ 34.1 مليون دينار في يونيو 2018، بارتفاع 3.9 في المئة، وبلغت حصة الصادرات إلى دول مجلس التعاون 2.3 في المئة، في حين كانت تبلغ 1.9 في المئة في الشهر المماثل من 2018.

