مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، في دعم برنامج تدريبي متخصص عن لغة البرمجة الالكترونية وتطوير المهارات البرمجية والابتكار التكنولوجي لطلبة الثانوية، وذلك ضمن الشراكة الاسترايتجية مع أكاديمية «Coded»، وهي أول أكاديمية برمجة في الشرق الأوسط ومقرها الكويت، وتهدف الى تعليم أساسيات لغات البرمجة والتكنولوجيا باستخدام أحدث الأدوات والوسائل.

وتأتي رعاية «بيتك» للبرنامج ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية والحرص على دعم مبادرات الابتكار والتطور العلمي والتكنولوجي لدى الشباب الكويتي، لمواكبة جميع التطورات في هذا المجال.

ويغطي البرنامج أساسيات تطوير وتصميم الألعاب الالكترونية، وفهم الرموز الخاصة لانشاء لعبة فيديو ثلاثية الأبعاد، حيث تم خلال البرنامج انجاز عدد كبير من مشاريع ألعاب الفيديو.

وتضمن البرنامج الكثير من المعلومات العلمية والتجارب البرمجية مع توفير أدوات ومستلزمات متطورة للابتكارات التكنولوجية، بما يسهم في غرس مفهوم تقدير العلوم في نفوس الطلبة ويفتح آفاق أوسع للابتكار والإبداع من خلال تسهيل عملية تبادل المعارف وتطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي.

من جانبه، أشاد الشريك المؤسس لأكاديمية Coded، أحمد معرفي، بشراكة «بيتك» الاسترايتجية ومساهماته في دعم مثل هذه البرامج التي تقدم الكثير من المهارات العلمية والتجارب البرمجية.

وكذلك عبر الطلبة المتدربون عن شكرهم لـ «بيتك» على توفير مثل هذه الفرصة التي تسهم بتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم تقنيا ومهنيا، وتدعم روح الابتكار وتطوير القدرات الابداعية لدى الشباب، مؤكدين انهم تمكنوا من الإلمام بالكثير من المهارات في مجال لغة البرمجة وعالم التكنولوجيا.

يذكر أن «بيتك» وقع في وقت سابق شراكة استراتيجية مع Coded، للمشاركة في أنشطة وفعاليات ومعسكرات وبرامج تدريبية مختلفة تهدف الى صقل مهارات الأطفال والشباب وتعزيز مبادرات الابتكار والتطور التكنولوجي.

