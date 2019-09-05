مال وأعمال

يجري بنك وربة - سحب السنبلة الاسبوعي الرابع والثلاثين بالإضافة إلى سحب السنبلة الخاص بالأطفال في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر اليوم، ويتم إجراء السحوبات بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعه و موظفي بنك وربة.

يمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام. وتماشياً مع رغبته بتطوير وتحديث خدماته وحلوله المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة الأكبر لعملائه ونظراً لتنامي قاعدة عملائه والتجاوب الكبير الذي لقاه الحساب، يعيد بنك وربة إطلاق حملة «السنبلة» بحلّة جديدة ومتطورة في 2019 تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر، حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة الإجمالية للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها العملاء لتصل الى أكثر من مليون دينار!

يستمر البنك بالسحوبات الاسبوعية على خمسة رابحين 1000 دينار لكل منهم ، وتتميز السنبلة في 2019 بالسحوبات الكبرى (Mega Draws) التي تقام كل ربع سنة لتكشف عن خمسة رابحين، ويكون من نصيب الرابح الأول 100 ألف دينار ، وأربعة رابحين بسيارات Land Cruiser VXR.

