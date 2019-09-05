مال وأعمال

نجح البنك الأهلي المتحد عبر برنامجه الخاص بإعادة التدوير بتجميع نحو ستة أطنان من المخلفات البلاستيكية خلال العام الحالي مقارنة بنحو 2,000 كيلو غرام فى العام 2018 وذلك من خلال مشروعه بالتعاون مع مصنع أمنية لإعادة تدوير البلاستيك ، حيث تم وضع صناديق في المقر الرئيس للبنك وجميع الأفرع وإقامة نقاط تجميع في عدد من مناطق الكويت مثل: سلوى والرميثية وبيان والجهراء وذلك بوضع حاويات التجميع الرئيسة بالقرب من أفرع البنك لزيادة تواجد نقاط التجميع وخدمة سكان هذة المناطق.

وقد نجحت هذه المبادرة فى توفير مساحة 20 متراً مكعباً من المرادم، هذا وبالإضافة الى الإنعكاس الإيجابي على تقليل كمية النفايات وتعزيز ثقافة إعادة تدويرها، كذلك تدعم هذه المبادرة الشباب الكويتي مما يتماشي مع رؤية سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد لكويت جديدة 2035.

وفى تعليقها على نجاح هذه المبادرة أفادت سحر دشتي مدير عام حماية العملاء ورئيس فريق المسئولية المجتمعية فى البنك: يعد الإهتمام بالبيئة والحفاظ عليها من أولويات مسؤوليتنا المجتمعية وقد صدر تقريرنا السنوي للمسؤولية المجتمعية 2018 بعنوان «الشباب والبيئة»، ومن هذا المنطلق وفى إطار أنشطتنا للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث ما زلنا نواصل جهودنا لإعادة تدوير البلاستيك من خلال شراكتنا الناجحة مع مصنع أمنية لتدوير البلاستيك .

وأضافت دشتي : إن التخلص من مادة البلاستيك بطريقة غير مناسبة يعد أمراً غير مقبول بيئياً، وهنا يأتي دورنا كمؤسسات وطنية وأفراد بتحمل مسؤوليتنا باتباع الطرق الصحيحة في التخلص من النفايات كوننا جزءاً من هذا التغيير البيئي المطلوب ما يمكننا من إحداث فارق ايجابي نشارك من خلاله في صياغة المستقبل حتى تعود بيئتنا المحلية إلى ما كانت عليه من الجمال والنظافة.

وأكدت دشتي: نهدف من خلال هذه المبادرة إلى بث رسالة مفادها أن البلاستيك كمادة لا يمثّل المشكلة؛ بل على النقيض، يسهم البلاستيك باعتباره أكثر المواد تنوعاً واستدامةً ومتانةً مساهمةً إيجابيةً في المجتمع وفي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالإضافة لدوره الرئيس بتطبيقات عدة مثل الصحة والانشاءات والتكنولوجيا. ولمنع تسرب البلاستيك كنفايات إلى البيئة، نحتاج إلى إحداث تغيير سلوكي حقيقي يبدأ في تصرفات كل فرد من أفراد مجتمعنا ليستمر مع الأجيال القادمة.

