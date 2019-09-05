مال وأعمال

بيروت - «رويترز»: قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري إن حكومته تستهدف خفض عجز الميزانية إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم في إطار إصلاحات لتعزيز مالية الدولة وكبح الدين العام.

وذكر الحريري في مقابلة مع تلفزيون (سي. إن. بي. سي) أن لبنان يريد أيضا الإبقاء على عملته المحلية مربوطة بالدولار، وهو ما يشكل عنصرا حيويا للمضي قدما في الإصلاحات.

وأضاف في المقابلة التي بثت «لذا ما نفعله هو إصلاح (مشكلة) نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي و(الهبوط) بالعجز... إلى 7.6 في المئة هذا العام. ونرغب في خفض هذه النسبة إلى سبعة في المئة العام المقبل أو ربما أقل بقليل».

وذكر رئيس الوزراء كذلك أن «إبقاء سعر الليرة اللبنانية عند 1500» للدولار هو السبيل الوحيد المستقر للمضي في إصلاحات الحكومة. وتابع أن بلاده لا تفكر في اللجوء إلى برنامج من صندوق النقد الدولي بما أنه يترك تحديد تسعير العملة لقوى السوق.

وقال «أعتقد أن صندوق النقد الدولي لديه معايير محددة لا نتبعها، خاصة فيما يتعلق بالليرة اللبنانية. هذا أمر نشعر بحساسية بالغة حياله».

وكان صندوق النقد الدولي قد قال في يوليو إن من المرجح أن يتجاوز العجز في موازنة لبنان لعام 2019 المستوى الذي تستهدفه الحكومة البالغ 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بكثير.

ويعاني لبنان من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم حيث يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلن لبنان يوم الاثنين حالة طوارئ اقتصادية وقال الحريري إن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة لتسريع إصلاحات اقتصادية بهدف معالجة أزمة اقتصادية آخذة في التفاقم.

وخفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى CCC قبل عشرة أيام بسبب مخاوف متعلقة بخدمة الدين.

