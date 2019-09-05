مال وأعمال

جنيف - «كونا»: حذرت دراسة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) بريطانيا من تعرض اقتصادها لخسائر تصل الى 16 مليار دولار اذا غادرت الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وذكرت دراسة (أونكتاد) ان هذه الخسائر ستكون أكبر بكثير بسبب التدابير غير الجمركية وضوابط الحدود وما يترتب على ذلك من تعطيل لشبكات الانتاج الحالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت ان معظم خسائر المملكة المتحدة في سوق الاتحاد الأوروبي في السيارات والمنتجات الحيوانية والملابس والمنسوجات.

واشارت الدراسة في الوقت ذاته الى ان تداعيات عدم ابرام اتفاقيات ثنائية بين بريطانيا مع دول مثل تركيا وجنوب افريقيا وكندا والمكسيك سيكبد الاقتصاد البريطاني خسائر إضافية اذ تمنح تلك الدول تفضيلات لدول الاتحاد الأوروبي ولن تتمتع بها لندن بعد خروجها من الاتحاد.

كما حذرت من ان حوالي 20 في المئة من صادرات المملكة المتحدة الى خارج الاتحاد الأوروبي معرضة لخطر التعريفة الجمركية الأعلى لاسيما في قطاعات مثل الملابس والمنسوجات والمنتجات الغذائية مع خسائر تصل إلى 750 مليون دولار في قطاع السيارات وحده.

وأوضحت الدراسة ان عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) تتزامن مع ابرام بروكسل عدة اتفاقات مع مختلف الشركاء المهمين مثل فيتنام ودول السوق المشتركة لبلدان أميركا اللاتينية «وإذا لم تقابلها اتفاقيات مماثلة من قبل المملكة المتحدة فسيؤدي هذا إلى خسائر إضافية للمصدرين في المملكة المتحدة».

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد دعا يوم امس نواب البرلمان البريطاني الى عدم عرقلة جهود حكومته لإنهاء مسار الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) بنهاية اكتوبر المقبل.

وحذر من ان اصرار النواب على ضرورة تخلي حكومته عن خيار الخروج دون اتفاق يقوض قدرته على التفاوض مع الاتحاد الاوروبي ويرفع عن الأوروبيين كل الضغوطات التي يفترض ان تعمل على دفعهم لتغيير صيغة اتفاق الخروج.

