آخر النهار

كتبنا في هذه الزاوية مرات عدة، عن الدراما الإسلامية السينمائية منها أو التلفزيونية.

وفي الوقت الذي تستعد به الكثير من الدول العربية والإسلامية لتصوير العشرات من الأفلام الأجنبية القادمة من هوليوود أو بوليوود، فإنها في الحين ذاته تعتذر أو تتحفظ عن استقبال تصوير أي عمل إسلامي، أو ذي طبيعة تتناول جوانب من تاريخ الدولة أو الحضارة الإسلامية.

أعرف الكثير من الأعمال الدرامية، لم تجد موقعاً في هذه الدولة أو تلك لاستقبالهم لتصوير أعمالهم.

بل إن هنالك أعمالاً تعرضت للانتقال من بلد الى آخر، وهناك أيضا أعمال ستضطر للتصوير في دول خارج دول المنطقة العربية.. ولربما في مالطا أو رومانيا أوغيرهما.

فمن وراء تغييب الدراما الإسلامية، ووضع المزيد من العراقيل أمامها، وأمام إنجازها بالشكل الحقيقي، والذي يعبر عن وجهة نظر عربية مسلمة.

هل نتصور، أن جميع الدول العربية والإسلامية لا تمتلك سوى عدد لا يكاد يتجاوز أصابع اليد الواحدة من الأعمال السينمائية ذات العلاقة بالتاريخ الإسلامي.

وهل نتصور، ماذا ستكون النتيجة حينما تأتينا أعمال عن تاريخنا ورجالاتنا من إنتاج هوليوود.. أو غيرها.. وعندها لن ينفع مط الشفاه.

وعلى المحبة نلتقي

