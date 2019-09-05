آخر النهار

أحيت فرقة «عشاق الطرب» التونسية الثلاثاء أمسية موسيقية متميزة على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا لتسافر بجمهور مهرجان «صيفي ثقافي» الـ 14 إلى زمن الفن الجميل بباقة من أروع الأغاني. وقدمت الفرقة التي تأسست في عام 2008 خلال الأمسية المقامة ضمن فعاليات المهرجان الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي مزيجا من المقطوعات الموسيقية الشرقية.استهلت الأمسية التي ضمت نحو 19 عملا بمعزوفة موسيقية من ألحان فراس العربي ثم معزوفات من التراث التونسي في حين أطرب الفنان غسان بن حليمية الحضور بأغنيتين من التراث الجزائري. أما الفقرة الثانية فجاءت بمذاق خاص إذ تضمنت باقة من أغاني أم كلثوم ونجاة قدمتها الفنانة المتألقة أنس بوفطنة في حين الفقرة الثالثة التي تفاعل معها الحضور فقد أحياها الفنان وليد بو زيد الذي قدم باقة من روائع عبدالحليم حافظ وسعاد محمد وهدى سلطان. وكان مسك الختام «دويتو» رائع للفنانة أنس والفنان وليد مع أغنية «ابعاد كنتم» لفنان العرب محمد عبده. ويواصل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مسيرته المتميزة من خلال مهرجان «صيفي ثقافي» الذي يختتم فعالياته في الخامس من سبتمبر الحالي ويحفل بالعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بمجموعة من الأمسيات الأدبية والشعرية والفنية والمعارض التراثية ومعرض للفن التشكيلي وآخر للتصوير الفوتوغرافي وعروض مسرحية وسينمائية ومعرض للكتاب.

