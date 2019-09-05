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مبدعة سورية شابة.. بنت السويداء.. قدمت نفسها روائية في «سرير في حديقة التوليب».. وشاعرة في ديوان «الليل مرة أخرى».

ثم قررت أن تجرب حظها مخرجة سينمائية، رغم أنه مجال قلما تتجه إليه المبدعة العربية.

نجحت أريج دوارة في تجربتها الأولى، وحصدت جائزتين عن فيلمها الأول القصير «مئة ليرة»، وفيما يلي دردشة معها حول هذه التجربة:

لماذا اتجهت إلى الإخراج؟

في البداية أصدرت رواية «سرير في حديقة التوليب» وكذلك ديوان شعر هايكو بعنوان «اللي مرة أخرى».. لم أقرر بشكل مسبق أن أكون مخرجة.. وشعرت أنه مجال يتطلب تراكم خبرات معينة.. ذلك بدأت بالفعل في كتابة نصوص لأفلام قصيرة والتحقت بورش تصوير.. وأشاد أساتذتي باهتمامي بالكادر والتكوين وتوزيع الكتل بطريقة تعطي روحًا للصورة.. وبعدها انضممت إلى ورشة إخراج مع المخرج خالد عثمان وهو خريج المعهد العالي للسينما في مصر.

وبماذا أفادتك الدراسة مع المؤسسة العامة للسينما؟

التحقت بدبلوم للعلوم السينمائية مع المؤسسة العامة للسينما والدبلوم مدته سنة والميزة أننا درسنا فيه كل ما يخص فنون السينما من الإخراج والمونتاج والتصوير والموسيقى التصويرية والإضاءة.. وعلى سبيل المثال درس لنا الإخراج الفنان باسل الخطيب. وكانت تجربة مميزة جدًا.. أشكر مؤسسة السينما عليها. وفي نهاية السنة كان لدينا منحة للأوائل وتقديم مشاريع تخرج حيث قدمت فيلمي «أحلام خاصة».

وماذا عن «مئة ليرة»؟

قررت المؤسسة أن تنتج للمتميزين فيلمًا قصيرًا. وكان المقرر إنتاج ثلاثين فيلمًا ثم أقيم مهرجان لعرض هذه الأفلام القصيرة. فاشتغلت على فيلم «مئة ليرة» سيناريو نور خير الأنام، وحصلت على جائزتي التحكيم الخاصة وجائزة الجمهور، وهو سيناريو زميلي نور خير الأنام.

في أول مشهد إشارة إلى خريف عام 1997 هل تعمدت الابتعاد عن الحرب التي شهدتها سورية في السنوات الماضية؟

بالعكس.. حكينا عن الحرب والثورات التي حدثت في سورية والعالم العربي.. لكن فضلت أكثر التركيز على انعكاس مثل هذه الأزمات على المجتمع.. ندرة الغاز والبنزين وتحكم التجار واستغلالهم للناس.. هذه الإسقاطات كلها اشتغلت عليها. بطريقة غير مباشرة.. واخترت العام 1997 لأنه آنذاك كان هناك نظام «الفتوة» في المدارس والذي ألغته الدولة فيما بعد. وهو نظام معروف في المدارس التي لها طابع عسكري في الانضباط.. وكان هدفي من وراء الحكي عنه الإشارة إلى أي نظام تربوي يعتمد على الحزم والقسوة بدون منطق.. خصوصًا أن المرحلة المتوسطة هي التي ينشأ فيها جيل جديد.. فالتعامل مع هؤلاء الشباب بتلك القسوة سوف يؤدي إلى نتائج غير صحيحة. والرسالة هنا واضحة.

بطل الفيلم تعرض للتكدير في فناء المدرسة بشكل صارم.. فقرر أن يعاقب من عاقبوه؟

بالضبط.. البطل صبي متمرد، نراه يدخن السجائر خلسة.. ويتأخر على الفصل الدراسي فيعاقبه «الفتوة» بقسوة وعندما يذهب كي يشكو لمدير المدرسة لا يبالي به.. فيقوم بسرقة كشف المشتركين في الرحلة كي يتسنى له الذهاب معهم من دون دفع المئة ليرة.. وأثناء الرحلة يخفي خلسة مفتاح الباص في حقيبة مُدرسة اللغة الإنكليزية.. وآنذاك كان هناك كابينة هاتف على الطريق لكنها تحتاج إلى قطع عملة معدنية للاتصال.. فيستغل الشاب ذلك ويقرر بيع القطعة النقدية بمائة ليرة. في إشارة إلى أنه هناك دائمًا من يفتعل الأزمات ويستثمر فيها.

من شاهد الفيلم لابد أن يلفت نظره شخصية «سائق» الباص بأغانيه الحماسية.. ونفاقه لـ «الفتوة».. وأعطى حضوره حساً ساخراً مهماً؟

هذا صحيح.. السائق نموذج لشريحة كبيرة من الناس البسطاء التي تردد معلومات كالببغاء وهي لا تعرف صحتها أساسًا.. وتنافق كل صاحب سلطة.. وهذه الشريحة كانت من أسباب تعميق الأزمات والحرب التي عاشتها سورية.

شخصيات الفيلم تبدو رمزية إلى حد كبير، ومكتوب بهذه الطريقة لتمرير رسالة معينة.. هل تعتقدين أن «الفتوة» رمز للديكتاتورية؟

«الفتوة» رمز لأي نظام يقوم على القسوة والمبالغة في العقاب.. ويقوم أيضًا على المبالغة وادعاء الإنجازات وتمجيد الماضي.. لذلك نراه يأخذ الطلاب في رحلة إلى جبل خالٍ بلا معالم أساسًا وهناك يحكي عن تاريخ المنطقة ويعطي معلومات كاذبة ويبالغ في تمجيد الماضي، ومثل هذا النموذج الذي يدعى الوطنية نراه على مستويات كثيرة.

هناك شخصية رابعة في الفيلم وإن لم ترسم بشكل واضح بما يكفي.. وتتمثل في الأخ المصاب بالربو؟

تعمدت تهميش الأخ المستسلم للواقع والذي لا يغادر البيت فبسبب عجزه وانسحابه يخسر كل حقوقه.. يكتشف عدم وجود «الريموت» لتشغيل التلفزيون.. كما أن شقيقه أخذ في حقيبته بخاخ الربو الخاص به وتركه للمعاناة، وهذه رسالة مقصودة لإدانة كل من يقف موقف المتفرج السلبي مما يدور حوله.

بعد حصولك على جائزتين في أولى تجاربك السينمائية.. ماذا في جعبتك؟

لدي بالفعل مشروع فيلم آخر مع المؤسسة العامة للسينما، وكذلك لدي فيلم توعوي قصير للفت الأنظار إلى مرض السرطان.

أخيرًا.. أين يصل بك طموحك كمخرجة؟

للأسف في سورية نفتقر إلى صالات العرض وإلى جمهور السينما.. وتقريبا السينما لدينا محدودة ونخبوية.. ربما لم يجد الجمهور العادي المتعة في مشاهدتها.. مقارنة بالأفلام الأميركية أو المصرية.. لذلك أتمنى تقديم أفلام بسيطة وفي الوقت نفسه تحمل أفكارًا عميقة وتنال رضا الجمهور.. وكمخرجة أحب التنويع وتقديم أسلوبي وبصمتي الخاصة.

