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تجربة بعد أخرى، يترسخ حضور هذه السلسلة السينمائية، التي يمكن اختصارها بسلسلة « السقوط» فبعد مجموعة الأعمال، يأتي اليوم الجزء الجديد الذي يحمل اسم « سقوط الملاك « ليحلق بعيدا معتمدا على ذات الثيمة حيث المستهدف الأساسي هو اعلى السلطة في الولايات المتحدة، ونعني الرئيس الاميركي، الذي يعود لتجسيده في هذه السلسلة النجم الاميركي الاسمر مورغان فريمان، ورغم الملاحظات التي سنخلص إليها في نهاية هذه الاطلالة على الفيلم فإننا أمام فيلم مغامرات لا تهدأ رغم الملاحظات كما أسلفنا .

«سقوط الملاك الحارس» هو الجزء الثالث في هذه السلسلة التي انطلقت عام 2013 بفيلم «سقوط أولمبس» وتبعه عام 2016 فيلم «سقوط لندن». يتبع الفيلم قصة مايك باننغ (جيرارد بتلر) حارس الرئيس الأميركي الذي يتصدى لمحاولات اعتداء/اختطاف/اغتيال الرئيس سواء كان بنجامين آشر (آرون إيكهارت) في الجزأين السابقين أو آلان ترمبل (مورغان فريمان) في هذا الجزء والختامي افتراضاً.

لا نظن أن مخرج الفيلم ريك رومان ووه - الذي شارك في كتابته مع كل من مارك كيمين ومات كوك - حاول الإتيان بجديد سوى مشهدين فقط: الهجوم الإرهابي بطائرات الدرون بداية الفيلم، وهو مشهد جيد بالنسبة لفيلم متوسط لا يستحق طرحه سينمائياً، ومشهد المواجهة النهائية مع الإرهابيين.

أمّا القصة المستهلكة ومعادة التدوير فهي: حارس الرئيس الأميركي باننغ (بتلر) على مشارف التقاعد من العمل الميداني والانتقال للجلوس خلف مكتب. يطلب ويد جينينغز (داني هيوستن) وهو يدير شركة أمنية خاصة من صديقه باننغ أن يبلغ الرئيس بأن سياسته الخارجية بالابتعاد عن التدخلات العسكرية تسبب إفلاساً للشركة.

يخرج الحارس مع رئيسه ترمبل (فريمان) في رحلة صيد، وفجأة تظهر خفافيش في الأفق يتبين بعد ثوانٍ أنها طائرات مسيرة بلا طيار (درون) تطلق قذائف على الرئيس وفريق حراسته وتبيدهم عن بكرة أبيهم ولا ينجو سوى باننغ ورئيسه. هل عرفتم من دبر الهجوم؟

يتدخل مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) بقيادة العميلة هيلين تومبسون (جادا بينكيت سميث) ويتهم باننغ بتدبير محاولة اغتيال الرئيس بعد العثور على أدلة تورطه مزروعة في مسرح الجريمة، والآن عليه الهرب من قبضة السلطات حتى يحل الأزمة ويبرّئ نفسه.

هل تبدو القصة مألوفة؟ قد يفاجأ القارئ لو علم أن القصة المذكورة أعلاه هي بالضبط أحداث مسلسل 24 في موسميه السادس 2007 والسابع 2009 على وجه الخصوص. ولا نريد ذكر الخائن الحقيقي ضمن دائرة الرئيس حتى لا نفسد أحداث ذلك المسلسل الرائع لمن لم يشاهده، وليس أحداث هذا الفيلم الذي ستفهمه حتى لو شاهدته معكوساً من المشهد الأخير إلى الأول، أو لو شاهدته بلا حوارات أو لو شاهدته وأنت منشغل بهاتفك الذكي، ستفهمه في كل الحالات لأنه يريدك أن تفهمه رغماً عنك.

من عناصر الفيلم الجيدة أداء كل من بتلر الذي شارف عامه الـ50، وهيوستن الممتاز في دور شرير، وهو بالمناسبة ابن المخرج الأميركي الأسطورة جون هيوستن.

