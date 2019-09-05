آراء

لن أتطرق لتفاصيل الأزمة الأخيرة مابين الكويت والعراق، لأنها ستبقى جزءا من تفاصيل ومسلسلات لن تنتهي، إلا ان من الأفضل ان نتحدث عن الإطار العام للعلاقة الكويتية العراقية التي بنيت على خيط رفيع بين المصلحة القومية والقوة الناعمة، فالتجربة الكويتية مريرة مع العراق تاريخيا ولا يوجد ما يدعم الدعاوي العراقية التاريخية اي شيء سوى برنامج «السراب واليقين» الذي كان يعرض ابان الغزو الغاشم على الكويت وهو برنامج هزلي مضحك مليء بالأكاذيب والتي تنتهي على خط رئيس هو ان العراق كانت ضمن مناطق الاحتلال البريطاني بفعل ثرائها وكونها من مخلفات الدولة العثمانية رجل أوروبا المريض، بينما الكويت التي بنت ثقافة مستقلة، هي من سعت للوصاية البريطانية بذكاء، فهي لم تحتل ولم تستغل بل كانت هناك عقلية ذكية قادرة على قراءة المسرح الدولي بكثير من الفهم والاستيعاب، هكذا هو الاختلاف الكبير ما بين العراق والكويت وتنتهي هنا ادعاءات التبعية وغيرها من قصص اقرب الى الخيال من الواقع.

كانت الكويت حتى بعد التحرير اكثر صرامة في تعاطيها مع الملف العراقي، إذ التزمت بقواعد القانون الدولي ، إذ ان عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن هي نتاج لتلك الجهود، كما اكدت الكويت التي اعادت علاقتها مع جميع دول الضد او المتعاونين مع نظام المقبور صدام حسين بفعل واقعية السياسية الدولية الا صدام فقد اصرت الكويت على عدم إقامة علاقات مع العراق الا ما بعد صدام، وهذا ما حدث بعد 2003، والحقيقة كانت انطلاقة جديدة للدبلوماسية الكويتية على المسرحين الدولي والإقليمي، وبذلك بنت الكويت علاقتها مع العراق على اساس اتباع المصالح القومية، ولكن من خلال اداة القوى الناعمة وهي المساعدات والمساهمة في البنية التحتية، واحتضان المؤتمر لدعم العراق حيث لم يحظ بدعم من الدول بينما جميع المؤتمرات التي احتضنتها الكويت لمساعدة الشعب السوري كللت بالنجاح وتم جمع المبالغ وايصالها للمحتاجين، وهنا يطرح التساؤل لماذا؟ اشكالية العراق انها تقع ضمن دول النفوذ المباشر، بل حتى سورية التي لعبت فيها جميع القوى الإقليمية والدولية إلا انها تتفق جميعها بأهمية اعادة الإعمار ومساعدة المنكوبين. وضع العراق يختلف بسبب وجود حكومة، ونزاع في تقسيم الثروات وغيرها من قضايا اصبحت قيمة المساعدات لا تعني شيئاً بحجم المبالغ التي تذكر حول تلك الثروات، فالإشكالية لا تتعلق بفقر الموارد بل ادارتها، ولهذا فحديث الكويت عن مساعدات مالية او غيرها لا تقع ضمن القوة الناعمة التي يفترض ان تتبع ولكن في فهم محاور النفوذ وتغير قواعد اللعبة، فالعراق بلد ثري ليس بحاجة الى مساعدات، بينما إدارة الدولة العراقية وأموالها فهذه قضية داخلية ليس لنا شأن وتعتمد على اتفاق الفرقاء والأحزاب السياسية فيها، وهذا ما يجعل صوت الكويت الناعم يضيع، وبالتالي فالكويت لا بد وان تركز على الالتزام بالقانون الدولي ولديها خبرة عريقة اكتسبتها على مر السنوات، ومتابعة تغير الحلفاء وحروب الوكالة، واشراك جميع القوى الدولية في مشاريع ضخمة يتم من خلالها بناء علاقات اقتصادية كبيرة ما بين البلدين، وإلا ما يحدث الان لا يعدو ان يكون بداية مسلسل جديد ولابد من ادارة تلك الأزمة في اولى مراحلها.

