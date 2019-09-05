آراء

في كتاب «أرض المال»، للكاتب الصحافي أولفر بولوخ، يسرد المؤلف تفاصيل المئات من القصص والأحداث التي تجري في عالم الثراء والأثرياء. الجانب الذي يهمنا هو ما يذكره عن الطرق والاساليب والحيل التي يستعملها أصحاب الثروات الطائلة لإخفاء ثرواتهم في بلدان آمنة، حيث لا يطرح أحد أي سؤال عن مصدر المال ولا مالكه الحقيقي ولا أي تفاصيل عن مآله المستقبلي. في هذه البلدان، المسماة بـ «جنات المال الآمنة»، تسود السرية التامة بشأن الأموال التي تحول إليها، والبنوك التي ستوضع فيها، والشركات الوهمية التي سترعي امتلاكها، والفوائد التي ستربحها، والعقارات والأسهم والصفقات التي ستكون تلك الأموال أداة من أدوات شرائها أو تنفيذها.

يتحدث الكتاب عن ثروة قدرت في سنة 2010 بأنها تراوحت ما بين عشرين وثلاثين تريليون من الدولارات. الأمر الصادم المرعب هو أن الكاتب يقدر النسبة المئوية من ثروات الأغنياء الأميركيين التي تخرج إلى خارج أميركا بما فيها تلك الأماكن السرية الآمنة باربعة في المئة من الثروة الأميركية الهائلة، لترتفع النسبة إلى عشرة في المئة من ثروة الأوروبيين، ثم لتصعد النسبة إلى ثلاثين في المئة من ثروة الأفريقيين، ثم لتصل إلى نسبة صادمة تقدر بسبع وخمسين في المئة من ثروة أغنياء منطقة الخليج.

لا يذكر المؤلف نسب ثروات أغنياء المناطق العربية الأخرى، لكن الإنسان يستطيع أن يخمن بأنها ستكون هي الأخرى من أعلى النسب، خصوصاً وأن أغلبها تتحكم في أنظمتها السياسية الحاكمة أقليات باسم الحزب القائد الطليعي، أو الجيش الوطني المنقذ، أو الجماعة المذهبية الطائفية التي تدعي تعرضها لمظالم تاريخية، أو العائلة المنتمية لهذا النسل الديني أو ذاك البطل التاريخي، أو الجماعة السياسية المشمولة بحماية القوى الاستعمارية الخارجية.

تحت هكذا أنظمة حكم لا تملك الشرعية الديموقراطية تغيب مؤسسات الرقابة والمحاسبة السياسية والقانونية، وتترسخ الذمم المالية الفاسدة، التي تسهل نهب الثروات العامة ونقل جزء منها بشتى الصور إلى الخارج لتصل إلى المرافئ المالية الآمنة الشهيرة،حيث تتركز صناعة استلام تلك الثروة بسرية تامة، تم تقديم الاقتراحات بشأن طرق استثمارها أو صرفها على حياة البذخ، بعيداً عن أعين المتطفلين من المراقبين الرسميين أو جهات جمع الضرائب. المهزلة تتمثل في أن بلدان العالم التي تسمح أوضاعها السياسية والإدارية بنهب الأموال أو التهرب من دفع الضرائب، ومن ثم تهريب تلك الثروة الوطنية إلى تلك المرافئ لاستثمارها أو صرفها في الخارج، لا تخجل سلطاتها من الشكوى المضللة بشأن قلة الاستثمارات التي تأتي إليها من الخارج، وبالتالي محدودية نموها الاقتصادي، الأمر الذي يقود إلى إدعاء آخر من أن ليس لديها المداخيل الكافية لصرفها على الخدمات العامة الأساسية الضرورية من مثل التعليم والصحة والإسكان والمعونات الاجتماعية والبطالة والتقاعد. ويتكفل الإعلام الحكومي أو الإعلام الخاص الزبوني أو أصحاب الأقلام المدفوعة الثمن لإقناع المواطنين بصدق تلك الإدعاءات وتبرير تخلي الحكومات عن مسؤولياتها الخدمية العامة، خصوصاً وأن الإيديولوجية النيولبرالية العولمية تبارك ذلك.

هنا تكتب قصائد المقارنة مع دول أخرى تعيش أوضاعاً أسوأ أو تعيش في مصيدة حروب أهلية مدمرة فرضها الاستعمار وحاكتها مخابراته، كما هو الحال في بعض بلاد العرب. وتصل المأساة الكوميدية إلى قمتها عندما تقوم جهات التبرير والكذب تلك بالطلب من المواطنين أن يحمدوا الله على أنه أنعم عليهم في هذه الفترة العصيبة بوجود قائد تاريخي ملهم فذ أو أب عيلة محب لأولاده سيكون قادراً على إخراجهم من الوضع المتردي الذي هم فيه في المستقبل القريب، وماعليهم إلا الصبر والانتظار. إنها نفس المأساة الكوميدية التي كان يمثلها في الماضي ملاك العبيد الذين كانوا يطالبونهم بقبول مبدأ وعار عبوديتهم في سبيل حصولهم مجاناً على الطعام والمسكن والامان والرفق وعدم القسوة في التعامل معهم من قبل مالكهم وسيدهم.

أما الحديث عن تبديل أو إصلاح النظام السياسي والنظام الاقتصادي ونظام العلاقات الاجتماعية الخالية من العدالة والمساواة في المواطنة فانه يوصف بأنه حديث لا يجلب إلا الخلافات والصراعات والإرهاب وعدم الاستقرار. العبيد يجب ألا يثوروا على مبدأ وعار عبوديتهم، وإنما يجب أن يكتفوا بالمطالبة بتحسين أوضاعهم والحصول على أكبر قدر من الصدقات وفتات الأعمال الخيرية التي يوزعها الأقوياء والأغنياء، شرط ألا تمس الأسس التي قام عليه النظام الذي سمح لهم بتكديس الثروات.

هناك من يقول بأن النظام العولمي المالي الحالي سمح باتساع وانتشار تلك الظاهرة، التي في محصلتها تخدم البلدان الرأسمالية الغنية ومدن مرافئ الأمان من مثل «جرسي» في أوروبا و«نفيس» في البهاماز. لكن اللوم الأكبر يقع على الفساد المالي والقانوني والسياسي الذي أصبح وباء العصر الذي نعيش. فالمشكلة ليست فقط في وجود دول عالم ثالث تسمح أنظمتها بنهب الثروات وإخراجها، وإنما هي أيضاً في وجود دول غنية تسمح بانتقال تلك الثروات إليها، حتى ولو كانت عبر وسائل غامضة مليئة بالأسرار والتعقيدات. إنه طمع السوق الرأسمالي الذي لا يشبع.

فالدول الرأسمالية الكبرى التي وضعت في مدينة «بريتون وودز»، عام 1944، قواعد تضبط انتقال الرأسمال بين دول العالم من أجل الاستقرار المالي العالمي، هي نفسها التي تتخلى عن تلك الضوابط، تماماً كما تفعل أميركا الآن بالنظام النيولبرالي الرأسمالي الذي وضعته منذ أربعة عقود، أذ تدوس عليه من أجل مصالحها الوطنية الضيقة.

السؤال الذي يهمنا هو: ما الأسس والأنظمة والاحتياطات التي يجب أن تناضل المجتمعات العربية من أجل وجودها لحماية ثروات تلك المجتمعات؟ إنه سؤال يستحق الإجابة.

