آراء

إن الجهود التي تبذل حالياً للاستعداد للعام الدراسي الجديد ليست خافية عن الأعين بل هناك عزم واصرار على ايجاد حلول لجميع المشكلات التي تواجه العملية التعليمية سنوياً لكن هناك مدارس تعاني من نواقص في الأثاث والمختبرات وأيضاً من مدارس تنقصها مكتبات كافية توفر مصادر ملائمة للمعلومات ووسائل تعليمية حديثة شحيحة ومرافق مدرسية لا تواكب العصر هذا بالاضافة الى الصداع اليومي المزمن الذي يعاني منه الطالب والمتمثل في ارتفاع الكثافة الطلابية داخل الصفوف وهي مشكلات تسعى وزارة التربية إلى حلها وعلى رأسهم معالي الوزير.

إن أزمة التعليم في الكويت تتصدر أجندة الاهتمامات الوطنية وتغطي هذه الأزمة على اهتمام جميع المؤسسات الرسمية حيث يعيش المواطن والمقيم حالة من الهم العام بشأن التعليم وضرورة تطويره بحيث يواكب العصر ويتفاعل مع تحدياته التقنية والعلمية والثقافية بل ويؤهل مخرجاته من الكوادر البشرية للتعامل مع هذه التحديات.

تجارب كثيرة مرت على نظامنا التعليمي ومع ذلك فإن النجاح لم يحالف هذه التجارب لاعتبارات كثيرة في مقدمتها ان العلاج كان يتم جزئياً، إذ لا تكاد مدرسة حكومية كل عام تخلو من مشكلة ما فهذه المدرسة متهالكة وأخرى بها نواقص وكوادر تعليمية وثالثة بلا مختبرات أو مكتبات.

إن مشكلاتنا واضحة المعالم وجميعنا يدرك حجم الازمة والمعوقات التي تواجهها سنوياً ومع ذلك نحن عاجزون عن علاج هذه المشكلات والاسباب مجهولة رغم ما لدينا من إرادة سياسية بتطوير التعليم ورغم ما لدينا من وفرة مالية تستطيع أن تعالج هذا المرفق الحيوي الذي به تنهض الامم.

إن صلاح التعليم بالكويت لا يمكن أن يتحقق بدون جعل الطالب محور العملية التعليمية عن طريق الانتقال إلى بيئة تعلم متطورة تركز على الطالب عن طريق إقرار نظام حديث للمباني التعليمية وتهيئة البيئة التعليمية وتزويدها بالبنية التحتية المناسبة من الانترنت وتقنية المعلومات.

وما يعيب نظامنا التعليمي العام أنه يتسم بانخفاض شديد في مستويات الاداء في المدارس الحكومية وما صاحب ذلك من ضعف ملموس في قدرات الطلبة الدراسين فيها وفقدان ثقة المجتمع في هذه المدارس الحكومية وانتشار المدارس الخاصة ونموها بمعدلات سريعة وحصول هذه المدارس الخاصة على نسب عالية سنوياً من حيث عدد الاوائل على مستوى الدولة في الشهادات العامة مثل «الثانوية العامة» وتدني المدارس الحكومية في المقابل وحصولها على نسب أقل بكثير وذلك على الرغم من الدعم الكبير الذي تحصل عليه من الدولة وزيادة إمكاناتها عكس معظم المدارس الخاصة التي تفتقر الى الامكانات وقلة الرواتب.

إن الازمة الحقيقية التي يمر بها التعليم العام بالدولة لها أعراض واضحة يشعر بها الجميع وسنقوم تباعاً في مقالات لاحقة بإيجاز تلك الاعراض غير الجيدة وسنحاول ايجاد حلول لها.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

