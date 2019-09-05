آراء

دعونا نقرُّ ونعترف بأن لغتنا العربية صعبة التعلّم والتّعليم... علينا نحن العرب، وهي حتما أصعب على غير العرب نطقا وكتابة وإدراكاً وفهما، فهي كالبحر أو كالمحيط عميقة ليس لها قرار. وهناك أسباب كثيرة لصعوبة اللغة العربية تتعلْق بصاحبها العربي وبيئته الصحراوية ،وكذلك فيمن تعلّم اللغة العربية من غير عرب شبه الجزيرة العربية ، الذين دخلوا أو ادخلوا الإسلام .. في نطاق الفتوحات الإسلامية.. لاتتسع المقالة لتفصيلها؛ بيد انه يمكننا القول ان من أسباب صعوبة تعلّم علوم اللغة العربية أو تعليمها؛ انبثاق هذه العلوم من كتاب البلاغة والإعجاز الكبير «القرآن الكريم» ووضعها في المجمل لتخدمه وتحافظ عليه من اللحن والخطأ ؛الأمر الذي جعل علوم اللغة العربية.. تكتسب صفات هذا الكتاب العظيم المعجزة ولاسيما عند وضع علم النحو والصرف وعلم البيان والبلاغة.. فعلم النحو صعب وعلم الصرف أصعب منه وعلم البيان والمعاني أصعب منهما ،ليس على المتعلّمين، صغارا وكباراً ،ولكن على المعلّمين أنفسهم، قدامى وجدد.

وليس معنى ذلك أنني أريد هجر قواعد النحو في مدارسنا ،فلكل لغة قواعدها حتى اللعبة لها قواعد، فما بالك باللغة اساس الحضارة الانسانية ؟ كل ما أريده أن يدرّس «النحو» ضمن موضوعات شعرية ونثرية ؛ شيقة لأعلام عرب وغير عرب معروفين مشهورين, وأن نركّز في شرحنا للنحو العربي على قواعده السهلة التي تفيد الطالب نطقا وفهما وفكرا مع تخصيص خمس درجات لامتحانه وليس عشرين درجة أو خمس عشرة درجة .. من درجات الامتحان الكلي المحددة بمئة درجة .. يعجز معظم طلابنا من الحصول حتى على نصفها.. ونتائج الامتحانات تثبت هذا ولا سيما في المدارس الخاصة الأجنبية التي تدرّس اللغة العربية ؛ للطلاب العرب فيها كفرض عين عليهم ؛ وفق المنهج المتّبع في المدارس العربية، وهو منهج صعب وطويل .. على طالب يدرس اللغة العربية كلغة ثانية بعد الإنجليزية.. وما يُقال عن النحو يمكن أن يُقال عن فنون البلاغة.

فما بالك بطلابنا المشغولين الآن بعلوم التطور العلمي الحديثة - وما أكثرها- التي تحسم دخوله الجامعات العالمية المرموقة.. ؟ وما دام الشيء بالشيء يذكر - فرحمة يا واضعي الأسئلة «العربية» بطلابنا وطالباتنا كي لا يزدادوا كرها أو هجراً للغتهم الأم.

فما وجاهة هذا السؤال في أحد اختباراتهم: «اجتنبوا كثيرا من الظن»

لماذا نكّرت كلمة «كثيرا» ولم تعّرف هنا ؟!

ومثل هذا السؤال الصعب.. الذي يحتاج لعالم نفس وليس لطالب علم متلقٍ .. للإجابة الصحيحة عنه، مثله الكثير من الأسئلة في الامتحان العربي الموحّد آخر العام، وكأن الهدف تعجيز الطالب وامتهان قدراته وليس اختباره وإبراز قدراته, ثم يشتكون من أن: طلابنا يعزفون عن لغتنا الجميلة ،لغة القرآن الكريم، لغة الآباء والأجداد لغة الحضارة والتراث.

طيب سهّلوها بتسهل. ولا تضعوا أسئلة إجابتها الصحيحة في بطن واضعها وحده.

ثم قارن بين منهاج اللغة العربية في الثانوية العامة البريطانية ومنهاج اللغة العربية في الثانوية العامة العربية. طلاب الثانوية الانكليزية في المدارس الأجنبية في الكويت.. يتدربون طوال العام الدراسي على قراءة قطعة نثرية مشوقة.. جذابة.. وفهمها ..من خلال أسئلة ذات إجابات محددة من القطعة ذاتها. كما يتدربون على كتابة موضوع جديد؛ مستفيدين من أفكار نصّين نثريين لكاتبين معروفين - ورقة أولى-. وفي الورقة الثانية يتدرّبون على كتابة موضوع «وصف أو سرد» (قصة) وموضوع «نقاش او جدال» حول قضية شائعة - ورقة ثانية - وفي كل مرة تُضاف للطالب خمس درجات فقط يضعها المدرس أو يقدّرها للطالب بناءً على إجادته للغة العر بية من نحو وإملاء وعلامات ترقيم وتركيب لغوي سليم وخط واضح.. يعني لا امتحان نحو ولا فنون بلاغة ولا أسئلة عن نص يكون موحشاً غالبا أو مؤنساً أحيانا، ولا اسئلة عن موضوع نثري أكل الزمن على أفكاره وكلماته ولم يشرب بعد أو حتى شرب.. علما بأن أدبنا العربي القديم والمعاصر حافل بنصوص شعرية غاية أو قمة في الثراء الفكري واللغوي والجمال التصويري والخيالي الممتع والمفيد في آن واحد.. ولكن مهارة الاختيار لا تقل أهمية عن مهارة التأليف.. فأين من يحسنون الاختيار.. أين هم من الحضارة الحديثة؟

