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القدس المحتلة- الخليل (الضفة الغربية)- الوكالات: دنس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ، في إطار حملته الدعائية لكسب أصوات المستوطنين في الانتخابات الإسرائيلية القادمة.

وكان جيش الاحتلال كثف انتشاره في الخليل ومحيطها وأغلق المحال التجارية، تحضيرا لزيارة نتانياهو.

وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية، أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها الأمنية في البلدة القديمة، وخاصة في محيط الحرم الإبراهيمي وحي السلايمة وحي واد الحصين وحي الراس وحي تل أرميدة وشارع الشهداء، ودفعت بوحدة خاصة إلى المنطقة ، وفتشت العديد من المنازل الفلسطينية والشوارع والمداخل.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الاحتلال أجبر المحلات التجارية من منطقة الراس وصولا حتى المسجد الإبراهيمي على إغلاق أبوابها، وأمر بإخلاء 12 مدرسة في محيط المسجد الإبراهيمي.

وهذه الزيارة الأولى من نوعها لنتانياهو بصفته الرسمية منذ 13 عاما، وسط احتجاجات واستعدادات فلسطينية للتصدي لها. واعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن «مشاركة نتانياهو في اقتحام الحرم الإبراهيمي، جزء من المخطط التهويدي، واستكمال لعملية سلخه عن عروبته، وشاهد حي على عنصرية الاحتلال وتطرفه».

وحملت الهيئة «السلطات الإسرائيلية عواقب عمليات الاستفزاز اليومية لمشاعر الفلسطينيين»، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها «اليونسكو» بتحمل مسؤولياتها في حماية المقدسات ودور العبادة.

ورفع أهالي مدينة الخليل في البلدة القديمة خصوصا في محيط المسجد الإبراهيمي أعلاما سوداء على أسطح منازلهم رفضا لزيارة نتانياهو، تنفيذا لدعوة جمعية «شباب ضد الاستيطان» التي طالبت الجمعية الأهالي أيضا بعدم التعاطي مع زيارة نتانياهو، ونبذ ومقاطعة أي شخصية فلسطينية تحاول استقباله.

وقال نائب محافظ الخليل خالد دودين «هذه الزيارة محاولة لكسب أصوات المستوطنين، وهي لا تعني أي شيء لنا».

وأضاف: رئيس وزراء الاحتلال بزيارته للخليل، لن يغير أي شيء من الواقع التاريخي والديني لمدينة ابي الأنبياء الخليل وللمسجد الابراهيمي، وهو يمارس عنصريته واحتلاله على الارض، ولن يغير ذلك شيئا من تاريخنا».

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إن زيارة نتانياهو لمدينة الخليل ونيته اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف؛ تُعد تحديا صارخا لمشاعر الأمة الإسلامية باقتحام واحد من رموزها الدينية.

وأشار الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ، في تصريح صحفي، إلى أن نتانياهو يحاول ترميم صورته بهذا السلوك الاستعراضي، واعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي تجرأ على انتهاك المقدسات نتيجة مساعي جهات إقليمية للتطبيع مع الاحتلال.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية حذرت من تداعيات هذه الزيارة التي اعتبرتها استعمارية وعنصرية بامتياز، واستغلالا من نتانياهو لاستمالة أصوات المستوطنين والمتطرفين اليهود في معركة الانتخابات.

