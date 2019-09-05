عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أن مكتبها أحصى أكثر من 1000 قتيل مدني في سورية خلال الأشهر الأربعة الماضية. وقالت المفوضية إن 1000 مدني لقوا حتفهم خلال الأشهر الأربعة الماضية، معظمهم بسبب غارات جوية وهجمات برية شنتها قوات الحكومة وحلفاؤها. وأشارت باشليه إلى أن 1089 مدنيا قتلوا في البلاد في الفترة بين 29 أبريل حتى 29 أغسطس، من بينهم 304 أطفال.

وكانت باشليه تتحدث إلى الصحافيين في جنيف أمس حول عامها الأول في المنصب. وتسيطر على محافظة إدلب فصائل ارهابية متصلة بـ «القاعدة» وإدلب هي آخر معقل للمعارضة في سورية، بعدما استعادت قوات الحكومة السورية بدعم روسي معظم المحافظات الأخرى والمدن الرئيسة.

الى ذلك، حذرت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» أمس من أن آلاف الأطفال يواجهون خطر عدم الالتحاق بالعام الدراسي الجديد في شمال غرب سورية نتيجة التصعيد العسكري المستمر في المنطقة منذ أشهر. ويسود هدوء نسبي منذ نهاية أغسطس في منطقة إدلب نتيجة وقف لإطلاق النار أعلنت عنه موسكو بعد أكثر من أربعة أشهر من بدأ القوات الحكومية بدعم روسي تصعيدها العسكري ما دفع بمئات الآلاف للنزوح من منازلهم. وذكرت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» في بيان أمس أن آلاف الأطفال الذين يفترض أن يبدأوا العام الدراسي الجديد في شمال غرب سورية قد يكونوا غير قادرين على الالتحاق بمدارسهم.

ومن المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد في نهاية سبتمبر، لكن نحو نصف مدارس المنطقة باتت خارجة عن الخدمة. وذكرت المنظمة أنه من أصل 1193 مدرسة في المنطقة لاتزال 635 فقط في الخدمة، فيما تضررت 353 أخرى جراء القصف أو تم إخلاؤها، كما تستخدم 205 مدرسة كملاجئ للنازحين. وأشارت المنظمة إلى أن المدارس المتبقية قادرة على استيعاب «300 ألف من أصل 650 ألف طفل» يبلغون العمر المناسب للدراسة.

