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الخرطوم- الوكالات: توافقت قوى الحرية والتغيير في السودان، أمس، على أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي ينتظر أن يعلنها خلال ساعات، رغم تواصل المشاورات بشأن 3 وزارات.

وتضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ السودان، وهي الدبلوماسية السابقة أسماء عبد الله. كما تضم التشكيلة 3 نساء أخريات، هن انتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ولينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية، وولاء البوشي للشباب والرياضة.

وكان مصدر رفيع بقوى الحرية والتغيير كشف، أمس عن قائمة المرشحين التي تم التوافق عليها مع حمدوك:

الخارجية: أسماء محمد عبدالله.

التجارة والصناعة: مدني عباس.

وزارة مجلس الوزراء: عمر مانيس.

الشباب والرياضة: ولاء البوشي.

الصحة: أكرم علي التوم.

المالية والاقتصاد: إبراهيم أحمد البدوي.

الثقافة والإعلام: فيصل محمد صالح.

العدل: محمد عبد السلام.

الشؤون الدينية والأوقاف: نصر الدين مفرح.

التربية والتعليم: محمد الأمين التوم.

التعليم العالي: انتصار صغيرون.

التنمية الاجتماعية والعمل: لينا الشيخ.

الزراعة والموارد الطبيعية: عبد الله عيسى زايد.

الري والموارد المائية: ياسر عباس محمد علي.

الشؤون الدينية والأوقاف: نصر الدين مفرح.

ورجح المصدر إرجاء إعلان الحكومة لملء 3 وزارات هي البنية التحتية والنقل، والثروة الحيوانية والسمكية، والحكم الاتحادي والمحلي.

وكانت قائمة بمعظم تلك الأسماء قد تم تداولها خلال الأيام الماضية.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، أمس، إن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى تقدير.

وأتى ذلك بعد عقد المجلس اجتماعاً استثنائياً في القصر الجمهوري، بحضور حمدوك.

وأوضح الفكي، في تصريح صحافي، أن الاجتماع بحث قضيتين أساسيتين، هما تشكيل مفوضية السلام وتأخر تشكيل الحكومة التنفيذية. كما شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية السلام لارتباطها بالتفاوض مع الحركات المسلحة ولارتباط قضية السلام بالستة شهور الأولى من الفترة الانتقالية، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

