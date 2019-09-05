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ناساو (جزر البهاما)- أ. ف. ب: تحرك الاعصار «دوريان» امس نحو الولايات المتحدة بعدما ترك وراءه سبعة قتلى في الباهاماس حيث قضى السكان «أياماً من الرعب» بسبب هذا الاعصار الضخم كما قال رئيس وزراء البلاد. وأظهرت صور جوية مشاهد الدمار الكارثية لبيوت فقدت اسطحها وسيارات غارقة او منقلبة وفيضانات واسعة الانتشار ومراكب محطمة. وأخبر بعض الناجين شهادات مروعة. وروى احدهم كيف شاهد زوجته وهي تغرق وعند اعلانه عدد الضحايا الجديد، حذر رئيس الوزراء هيوبرت مينيس من ان الحصيلة قابلة للارتفاع، ووصف الاعصار دوريان بأنه «احدى اضخم الأزمات الوطنية في تاريخ بلادنا» وقال ان «أجزاء من جزر اباكو دمرت. هناك فيضانات شديدة، وأضرار شديدة في المنازل والمؤسسات ومبانٍ اخرى وفي البنى التحتية». وأضاف مينيس ان سكان الباهاماس «تحملوا ساعات وأياما من الرعب، خائفين على ارواحهم وأرواح المقربين منهم».

ورفعت كل تحذيرات العواصف الاستوائية من جزر الباهاماس بحسب مركز الأعاصير الوطني الأميركي، وذلك مع ابتعاد العاصفة وبدء خروج شهادات عن المعاناة التي تعرض لها السكان. وروى الصياد هاورد ارمسترونغ كيف اغرقت المياه بيته ووصلت الى السطح. وقال لقناة سي ان ان «أتوقع ان ارتفاع المياه كان ستة امتار.

وقال مركز الأعاصير الوطني الأميركي ومقره ميامي ان قلب العاصفة «سيقترب بشكل خطير من ساحل فلوريدا الشرقي ومن ساحل جورجيا». وسيمر دوريان «قرب او فوق» سواحل كارولاينا الجنوبية والشمالية خلال صباح الجمعة.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السكان من التهاون بمواجهة الاعصار. وكتب على تويتر «ربما تكون الولايات المتحدة محظوظة بما يتعلق بالاعصار لكن رجاء لا تتخلوا عن الحذر. مع اقترابه للساحل، يمكن ان يحصل العديد من الأشياء السيئة وغير المتوقعة». وأضاف «من جهة ثانية، الباهاماس دمرت» وانخفض مستوى الاعصار دوريان الذي بلغ ارتفاع امطاره على الباهاماس 76 سنتيمترا الى الفئة الثانية من مقياس من خمس فئات صباح الثلاثاء. مع ذلك، «يتوقع ان يبقى دوريان اعصاراً قوياً خلال الأيام القليلة المقبلة»، وفق مركز الأعاصير الوطني. وأعلنت حال الطوارئ في اجزاء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة حيث سيكون ملايين السكان على طريق الاعصار دوريان.

