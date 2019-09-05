عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس بـ«تخفيض جديد» في التزامات بلاده تجاه المجتمع الدولي في المجال النووي فيما تناقش ثلاث دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع الجمهورية الإسلامية سبل الحفاظ على الاتفاق النووي غير أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اتهم الاوروبيين بعدم الوفاء بأي من التزاماتهم منتقدا حاجتهم الى «إذن اميركي» لتنفيذ وعودهم.

وبعدما اعتبر أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها فرنسا لمحاولة تجنب التدابير الإيرانية الجديدة لن تنجح على الأرجح قبل الموعد النهائي الذي حددته طهران، قال روحاني خلال انعقاد مجلس الوزراء أمس إن الإعلان المرتقب اليوم على الارجح سيركز على «تفاصيل المرحلة الثالثة» من الاستراتيجية الإيرانية للحد من الالتزامات التي بدأتها في مايو، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الإيرانية. وأضاف البيان أن روحاني تطرق في جلسة مجلس الوزراء إلى سير المفاوضات مع أوروبا وقال «على سبيل المثال اذا كانت هناك خلافات على عشرين نقطة، فاليوم انحصرت هذه الخلافات في ثلاث لكننا لم نصل حتى الآن الى الحل النهائي ومن المستبعد التوصل الى هذا الحل على مدى اليوم وغداً، وبالتالي سنخطو الخطوة الثالثة في خفض التزاماتنا النووية». وكرر روحاني منح اوروبا مهلة 60 يوما لانقاذ اتفاق 2015 النووي الذي بات مهدداً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 2018 وإعادة فرضها سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران. ويحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها. ولم يوضح روحاني امس الكثير بشأن ما ستكون الخطوة التالية لإيران مكتفيا بالقول «تبدو عادية الظاهر لكنها في محتواها تكتسب أهمية كبيرة». وقال «ستكون أهم خطوة اتخذتها ايران في خفض التزاماتها النووية وستكون لها نتائج استثنائية وستزيد من سرعة عمل منظمة الطاقة الذرية الايرانية وتفعيل نشاطاتها بصورة اكبر»بحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية «إرنا».

وفي هذا السياق انتقد وزير الخارجية الإيراني الاوروبيين «بسبب عدم الوفاء بأي من تعهداتهم المدرجة في الاتفاق النووي« مشيراً إلى أن «علاقاتنا مع روسيا والصين تأثرت بالحظر الاميركي ايضا لكن الاوروبيين لم يستطيعوا الوفاء بأي التزام تقريبا». واعرب ظريف عن اسفه لـ»حاجة فرنسا أو الاتحاد الاوروبي الى اكتساب الاذن من اميركا حول خطواتهم المقبلة»، مضيفا انه هذا «ليس مشكلة ايران إنما هذه المسؤولية تقع على عاتقهم».

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية نقلت في وقت سابق عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي في مقابل حصولها على خط ائتماني من حوالى 15 مليار دولار يتم التفاوض عليه حاليًا مع الأوروبيين. لكن عراقجي أعرب عن شكوكه حيال إمكانية الموافقة على مثل هذه الخطة بحلول الموعد النهائي الذي حددته إيران لتخفيف العقوبات. وقال عراقجي إن إيران «لن تعود إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي ما لم تتمكن من تصدير نفطها واستلام عوائده بشكل كامل».

