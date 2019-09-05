عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اعلنت وزارة الخزانة الاميركية امس فرض حزمة عقوبات جديدة على ايران تشمل شركات لنقل وتجارة النفط وعددا من الناقلات.

وقالت الخزانة الاميركية ان العقوبات الجديدة تشمل 16 كيانا و10 أشخاص و11 ناقلة نفط كما تطال شبكة نقل تقدم الدعم المالي للحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني.

من جهة ثانية قال مسؤول أميركي ان الولايات المتحدة «تنظر بعين الشك» الى الخطة الفرنسية بشأن فتح خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار مع الجمهورية الاسلامية.

فيما قال المبعوث الاميركي الى ايران برايان هوك ان «ايران تريد من أذرعها العمل على نشر الفتنة في الخارج» واضاف هوك في مؤتمر صحافي عقده بعد اعلان العقوبات ان الولايات المتحدة وضعت «جائزة مالية بقيمة 15 مليون دولار لكل من يبلغ عن نشاطات الحرس الثوري».

وحذر هوك من ان عقوبات أميركية ستلاحق «كل من يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الايرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية» موضحا ان «أي جهة تتعامل مع ايران يجب أن تدرك خطورة العواقب المترتبة على ذلك».

