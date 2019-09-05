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لندن- أ. ف. ب: اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 اكتوبر في حال تعرض لهزيمة ثانية في البرلمان حول ملف «بريكست». وخلال مناقشات حامية في البرلمان تحدى جونسون خصمه السياسي زعيم المعارضة العمالية جيريمي كورين ان يدعم اجراء انتخابات في 15 اكتوبر «من اجل افساح المجال لشعب هذا البلد للتعبير عن رأيه». وشهدت بريطانيا امس مواجهة جديدة بين جونسون والبرلمان غداة تعرض استراتيجية رئيس الوزراء حول «بريكست» لهزيمة مؤلمة، حيث صوت النواب على قانون يستهدف منع الانفصال بدون اتفاق عن الاتحاد الأوروبي.

وتعهد جونسون باخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر، التاريخ المقرر لـ«بريكست» في حال تم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل ام لا. ولاثبات عزم جونسون على الوفاء بتعهده قدم وزيره للمالية ساجد جاويد اولويات ميزانية الحكومة خصوصاً تخصيص ملياري جنيه استرليني اضافيين لعامي 2020-2021 من اجل استعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن معارضيه يخشون من النتائج الاقتصادية لـ»بريكست» بدون اتفاق، مهما كانت الاستعدادات السابقة له. وسيتسبب الخروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق بخسارة البريطانيين 14,6 مليار يورو هي عائدات صادراتهم الى الاتحاد الأوروبي، وفق الأمم المتحدة.

ومني رئيس الحكومة المحافظ الثلاثاء بهزيمة مؤلمة في البرلمان. فقد وافقت الغالبية في مجلس العموم على مذكرة تسمح لهم بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الذي تمسك بزمامه عموماً الحكومة وتسمح هذه المذكرة لمعارضي جونسون بأن يقدموا امام البرلمان مشروع قانون يرغم رئيس الوزراء على ان يطلب من الاتحاد الأوروبي ارجاء جديدا لـ»بريكست» حتى 31 يناير 2020 في حال لم يتم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل خلال الأسابيع المقبلة.

والهزيمة التي تكبدها جونسون تحققت بفضل انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم الى جانب نواب المعارضة. ومن ابرز النواب الذين تمردوا على رغبة رئيس الوزراء وصوتوا الى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق. وتم طردهم من الحزب المحافظ في اعقاب التصويت.

وأشارت العديد من الصحف صباح امس الى ان بوريس جونسون «فقد السيطرة». وعنونت صحيفة «تايمز» صباح امس «رئيس الوزراء خسر تصويتاً تاريخياً»، فيما نددت صحيفة «ديلي اكسبرس» المؤيدة لبريكست بـ«استسلام البرلمان للاتحاد الاوروبي» منددةً بـ «يوم مذل آخر في ديموقراطية مفترضة» ووافق 52% من البريطانيين في استفتاء عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن المجتمع البريطاني ينقسم بحدة على الموضوع، ومن المتوقع ان اجراء تظاهرة مناهضة لـ«بريكست» امام البرلمان.

وقالت الحكومة انها تفضل اجراء انتخابات مبكرة منتصف اكتوبر، اي قبل القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 اكتوبر لكن بعض النواب يخشون من ان يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة الى ما بعد 31 اكتوبر ما قد يجبر لندن على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

