عربيات ودوليات

بروكسل- أ. ف. ب: اعتبرت المفوضية الأوروبية في بيان نشر امس ان مخاطر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 اكتوبر تزايدت. وقالت المفوضية ان «الوقت القليل المتبقي والوضع السياسي في بريطانيا يزيدان من مخاطر خروج بريطانيا في ذلك الموعد بدون اتفاق». وأضافت انها تدعو شركات ومواطني الاتحاد الاوروبي الى «مواصلة الاستعداد لكل النتائج المحتملة» و«عدم الاستناد الى فرضية ان تطلب بريطانيا تمديدا ثالثا» لموعد «بريكست».

من جانب آخر اعتبرت المفوضية الاوروبية ان شبكة الامان الايرلندية، البند الوارد في اتفاق «بريكست» الذي يطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسحبه، هو «الحل الوحيد» للحفاظ على اتفاق السلام في ايرلندا الشمالية والسوق الموحدة. وينص بند شبكة الامان كحل اخير بقاء كل بريطانيا في الاتحاد الجمركي لتجنب عودة الى حدود فعلية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي.

