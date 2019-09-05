دوليه

تعود عجلة تصفيات كأس أوروبا 2020 للدوران في جولتين بين اليوم الخميس والثلاثاء المقبل، ويلعب اليوم جبل طارق مع الدنمارك وإيرلندا مع سويسرا في المجموعة الرابعة، وجزر فارو مع السويد والنرويج مع مالطا ورومانيا مع إسبانيا في المجموعة السادسة، وإسرائيل مع مقدونيا في المجموعة السابعة، وأرمينيا مع إيطاليا والبوسنة مع ليشتنشتاين وفنلندا مع اليونان في المجموعة العاشرة.

وستقطع معظم المنتخبات نصف المشوار مع نهاية الجولتين المقبلتين، وتبدو إسبانيا وإيطاليا (12 نقطة) في وضع ممتاز لبلوغ النهائيات.

بالنسبة لاسبانيا، فالتغيير يكمن في موقع المدرب، اذ استلم المهمة قبل أسابيع قليلة روبرت مورينو مؤقتا بدلا من لويس انريكي المتخلي عن منصبه في مارس بسبب مرض طفلته تشانا التي توفيت الاسبوع الماضي عن تسعة أعوام. وتحل بطلة العالم 2010 على رومانيا في بوخارست اليوم ضمن المجموعة السادسة. وعرض مورينو على إنريكي العودة إلى استلام تدريب المنتخب متى ما أراد ذلك، مؤكداً استعداده للتخلي عن المنصب.

وعبر مورينو عن قلقه من الثقة الزائدة للاعبيه «قد يعتقدون بأننا متفوقون». واستدعى مورينو للمرة الاولى الجناح الجديد لباريس سان جرمان الفرنسي بابلو سارابيا، كما ضم للمرة الأولى مدافع أتلتيك بلباو أوناي نونيز الذي كان ضمن تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس أوروبا دون 21 عاما في يونيو الماضي.

واستعان مورينو أيضا بلاعب آخر من تشكيلة أبطال أوروبا لدون 21 عاما بشخص داني سيبايوس الذي يدافع حاليا عن ألوان أرسنال الإنكليزي على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

أما إيطاليا التي تحل على ارمينيا اليوم وفنلندا الاحد فاستبعد مدربها روبرتو مانشيني اللاعبين الشابين مويز كين ونيكولو تسانيولو في عقوبة على سلوكهما خلال كأس أوروبا تحت 21 عاما. ويغيب عن التشكيلة قلب الدفاع جورجيو كييليني (35 عاما) بعد تعرضه لاصابة قوية في ركبته ستبعده عدة اشهر، فاستدعي بدلا منه فرانشيسكو اتشيربي لاعب لاتسيو، فيما كان الظهير لوكا بيليغريني، المعار الى كالياري بعد انتقاله من روما الى يوفنتوس هذا الصيف، الوجه الوحيد الجديد.

وستقام النسخة المقبلة من البطولة القارية بين 12 يونيو و12 يوليو في 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة الإنكليزية لندن، مباراتي الدور نصف النهائي، إضافة الى المباراة النهائية. وبالنسبة للمنتخبات التي ستفشل في حجز بطاقات تأهلها من بوابة التصفيات باحتلال أحد المركزين الأولين في كل من المجموعات العشر، ستبقى الفرصة قائمة من بوابة دوري الأمم. وتحسم هوية المنتخبات الأربع التي ستكمل عقد النهائيات في كأس أوروبا 2020، بموجب أدوار نهائية تقام لكل من المستويات الأربع في دوري الأمم، في مارس 2020.

