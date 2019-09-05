دوليه

أنفقت أندية الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم (انكلترا، اسبانيا، ايطاليا، فرنسا وألمانيا) مبلغا قياسيا قدره خمسة مليارات جنيه استرليني (ستة مليارات دولار) في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، بحسب ما كشفت شركة «ديلويت» المتخصصة في المحاسبة أول من أمس غداة إقفال باب الانتقالات أوروبيا.

وعلى الرغم من أن أندية الدوري الانكليزي تحقق الايرادات الأكبر من عائدات حقوق البث التلفزيوني، لكن انفاقها الصافي (الفارق بين الانفاق لضم لاعبين وايرادات بيع آخرين) تراجع الى أدنى مستوياته منذ صيف 2015. أما في إسبانيا، فقد أنفق الثلاثي العملاق في الليغا، أي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، مجموع 1,2 مليار جنيه استرليني بعد صيف حافل. وبلغ الانفاق أعلى مستوياته في إيطاليا (1,06 مليار جنيه)، وألمانيا (670 مليون جنيه) وفرنسا (605 مليون جنيه).

ورغم أن أندية الدوري الانكليزي الممتاز بقيت في الصدارة لناحية إجمالي الانفاق الذي بلغ 1,4 مليار جنيه، الا ان الانفاق الصافي بلغ 575 مليون جنيه فقط، وهو الأدنى في آخر أربعة أعوام. وقال دان جونز، مسؤول قسم الرياضة في شركة «ديلويت»، «في حين أن نسبة الانفاق الصافي هذا من الإيرادات تبلغ 11 في المئة، وهي الأدنى منذ صيف 2011، الا اننا لا نزال نتوقع أن ترتفع الاجور بمعدل أكبر من الايرادات في الموسمين المقبلين». وقد يكون الاقفال المبكر لباب الانتقالات في الدوري الانكليزي في الثامن من أغسطس الفائت، أي قبل يوم من انطلاق الموسم، قد أثر على عمل الأندية في السوق.

في المقابل، حظيت الأندية الأوروبية الأخرى بأكثر من ثلاثة اسابيع اضافية لإبرام الصفقات. وأشارت صحيفة «ذي تايمز» الإنكليزية الى أن اقتراح إقفال باب الانتقالات في انكلترا تزامنًا مع الدوريات الأخرى، سيطرح خلال اجتماع لرابطة الدوري الممتاز الأسبوع المقبل. وكانت الرابطة قد أصدرت قبل عامين قرارا يقضي بتقديم الموعد الى ما قبل انطلاق الموسم لتجنب «التشويش» على المنافسات، وهو ما لاقى انتقادات من عدد من المدربين، ومنهم مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام.

