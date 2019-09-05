دوليه

يغيب مدافع يوفنتوس الايطالي جورجيو كيليني عن الملاعب لمدة ستة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى، حسب ما أعلن بطل ايطاليا في المواسم الثمانية الأخيرة أول من أمس. واعلن نادي السيدة العجوز في بيان مقتضب على موقعه الرسمي «تكللت العملية التي تمت في عيادة في ايسنبروك على يد البروفسور كريستيان فينك وبحضور طبيب يوفنتوس البروفسور تزوريديس بالنجاح الكامل». وكان ابن الـ35 عامًا قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الامامي على مستوى ركبته اليمنى خلال التمارين السبت الفائت. ورغم أن البيانكونيري ضم هذا الصيف المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو، الا ان غياب الدولي الايطالي يشكل صفعة قوية للنادي الساعي لتحقيق لقب دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى منذ عام 1996. وكان من المتوقع أن يشارك كيليني مع الازوري في تصفيات كأس أمم أوروبا أمام أرمينيا وفنلندا، لكن تم استبداله بفرانشيسكو اتشيربي لاعب لاتسيو. وسيعتمد يوفنتوس في مركز قلب الدفاع على كل من ليوناردو بونوتشي ودانييلي روغاني اضافة الى التركي مريح ديميرال القادم هذا الصيف من ساسولو.

