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انضم المهاجم الدولي الكوري الشمالي الشاب هان كوانغ-سونغ (21 عاما) إلى فريق يوفنتوس بطل الدوري الايطالي في المواسم الثمانية الماضية، قادما من مواطنه كالياري على سبيل الإعارة. ورحب النادي التوريني على موقعه عبر تويتر بلاعبه الجديد «بات هان كوانغ-سونغ لاعبا جديدا في يوفنتوس! يصل المهاجم الكوري الشمالي من كالياري». في المقابل اكد كالياري أن هان، أول لاعب كوري شمالي يحترف في الدوري الإيطالي، انتقل الى يوفنتوس لمدة عامين على قاعدة الإعارة، مع بند شراء نهائي لم يكشف عن قيمته. فيما اشارت مصادر إعلامية إيطالية ان قيمة الصفقة تبلغ ما بين 4 إلى 5 ملايين يورو. وكان مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري معجبا منذ فترة بهان الذي سيلعب مع الفريق الرديف ليوفنتوس (ما دون 23 عاماً) في الدرجة الثالثة حيث يحتل المركز الثامن عشر في مجموعته بعد هزيمتين في مباراتين. وأمضى الشاب فترة خلال تكوينه مع أكاديمية في برشلونة قبل أن ينتقل الى كالياري عام 2017 وخاض معه عدة مباريات في الـ «سيري أ» وسجل هدفا. واعير لاحقا لمدة عامين الى بيروجيا في الدرجة الثانية، حيث لعب 36 مباراة وسجل 11 هدفا.

