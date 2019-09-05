دوليه

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أمس غياب الشقيقين إدين وثورغان هازار بسبب الإصابة عن المباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020. وأوضح الاتحاد أن إدين المنضم هذا الصيف الى ريال مدريد الاسباني من تشلسي الانكليزي، وشقيقه الاصغر ثورغان المنضم بدوره هذا الصيف الى بوروسيا دورتموند الالماني قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ، سيغيبان عن مباراتي بلجيكا ضد مضيفتيهما سان مارينو واسكتلندا في يومي الجمعة والثلاثاء، دون المزيد من الايضاحات بخصوص حالتهما الصحية. ويحتل المنتخب البلجيكي بقيادة مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز صدارة المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات في اربع مباريات، متقدما بفارق ثلاث نقاط على ملاحقه المباشر المنتخب الروسي.

وتعرض ثورغان لإصابة في أضلاعه ستبعده عن الملاعب لأسابيع عدة بحسب ما اعلن ناديه، فيما اصيب إدين نجم النادي الملكي بتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، وكان مدربه الفرنسي زين الدين زيدان اعتبر أنه غير مستعد للعب.

