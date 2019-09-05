دوليه

تتجه الأنظار اليوم الى المنامة حيث تقام مباراة القمة بين البحرين والعراق في الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتقام اليوم 16 مباراة بمشاركة 10 منتخبات عربية تبدو مهمتها سهلة نسبيا باستثناء قمة البحرين والعراق، ومباراة فلسطين مع اوزبكستان. ويلتقي المنتخبان البحريني والعراقي على ملعب البحرين الوطني بالرفاع، في ثاني مواجهة بينهما خلال ثلاثة اسابيع، بعد الأولى في نهائي بطولة غرب آسيا في 14 اغسطس الماضي في كربلاء عندما توج البحرين باللقب بفوزه بهدف وحيد. ويأمل المنتخب البحريني بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سيزار في تجديد فوزه على العراق ليخطو بثبات نحو حصد احد المقعدين المؤهلين مباشرة للدور النهائي لتصفيات المونديال، خصوصا وأن المجموعة تضم ايران المرشحة بقوة للصدارة.

في المقابل، يطمح العراق الى رد الاعتبار على الأراضي البحرينية معولا على محترفيه ابرزهم جستن ميرام (اورلاندو سيتي الاميركي) واحمد ياسين (هاكن السويدي) وعلي عدنان (فانكوفر الكندي). وتأتي بداية مشوار العراق في التصفيات المزدوجة غداة حالة من التوتر يعيشها مدربه السلوفيني سريشكو كاتانيتش مع الاتحاد المحلي على خلفية اخفاقه في التتويج ببطولة غرب اسيا. ولم يجد الاتحاد العراقي بدا من الابقاء على المدرب بعد اجراء تعديلات في بنود العقد المبرم بينهما ومن بينها حصوله على بطاقة التصفيات النهائية للمونديال. واعرب كاتانيتش عن ثقته بلاعبيه في تحقيق بداية طيبة في مشوار التصفيات الذي وصفه بالصعب، على الرغم من تذمره من قصر فترة الاستعداد.ولم تتعد فترة التحضير خمسة ايام لم تشهد اكتمال مشاركة جميع اللاعبين فيها، بسبب عدم انتظام وصول جميع المحترفين.

في المقابل، يخوض المنتخب الفلسطيني اختبارا صعبا امام ضيفه الأوزبكي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم السعودية التي تغيب عن الجولة الأولى، واليمن وسنغافورة اللذين يلتقيان اليوم على ارض الأخيرة. ويشد المنتخب اللبناني الرحال الى بيونغ يانغ لمواجهة كوريا الشمالية ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كوريا الجنوبية وتركمانستان وسريلانكا. وفي المجموعة الأولى، يدخل منتخب سورية مباراته مع مضيفه الفلبيني وسط غيابات مؤثرة لأسباب مختلفة. ويغيب عن التشكيل الاساسي بداعي الاصابة ثنائي خط الوسط محمد عثمان (هيراكليس الهولندي) ومحمد مرمور (تشرين) والظهير الأيسر مؤيد عجان (الوحدة) ومهاجم الهلال السعودي عمر خربين الذي اعتذر بشكل متأخر لحضور ولادة ابنه البكر في المانيا. وعلى الرغم من هذه الغيابات الا ان التفاؤل كان سمة تصريحات معظم اللاعبين، في حين قال فجر ابراهيم المدير الفني لمنتخب سورية لوكالة فرانس برس «لم يعد هناك مباراة سهلة، كل المباريات مهمة جدا لكن الافتتاح مهم لأي فريق ومنطقة انطلاق كبيرة ونحن نعمل بشكل جيد ونتمنى من الله التوفيق».

