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دوليه

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مهمة سهلة لقطر أمام أفغانستان


يستهل المنتخب القطري بطل آسيا 2019 مشواره بمواجهة سهلة امام ضيفه الافغاني ضمن المجموعة الخامسة. ويعول مدرب قطر الاسباني فيليكس سانشيز على القوة الضاربة بقيادة المعز علي هداف اسيا، وسعد الشيب افضل حارس مرمي في القارة، وعبدالكريم حسن افضل لاعب في آسيا 2018، الى جانب بوعلام خوخي وكريم بوضياف وحسن الهيدوس واحمد علاء واكرم عفيف. وسيكون التنافس على انتزاع بطاقة التأهل الى كأس آسيا الهدف الاساسي لقطر من اجل الدفاع عن لقبه الذي حققه للمرة الاولى بالامارات مطلع العام الحالي، كونه ضامن التأهل الى المونديال بصفته المضيف.


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