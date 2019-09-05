محلية

هكذا نريدها الليلة.. بداية قوية وانطلاقة جيدة تزرع الثقة في نفوس اللاعبين وتعيد الابتسامة الى الجماهير المتعطشة للانتصارات بعد توقف وخيبات وخسائر اثقلت الكاهل وغيّبت الفرح وأبعدت المنتخب عن مكانه الطبيعي في ريادة القارة الصفراء. الليلة في 08:00 مساءً على ستاد نادي الكويت، يستهل الأزرق مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 عندما يواجه نظيره النيبالي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية التي تشهد اليوم ايضاً لقاء منتخب الأردن مع مضيفه المنتخب التايواني.

يخوض الأزرق الليلة اول مباراة رسمية منذ مباراته مع لبنان على الملعب ذاته يوم 13 اكتوبر من العام 2015، عندما خرجت الجماهير بخيبة امل بعد تعادل المنتخبين سلبياً في المباراة التي كانت ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السابعة للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019.

بعد تلك المباراة اعتبر الأزرق خاسراً امام لاوس وميانمار وكوريا الجنوبية، ولم يتأهل الى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، كما استبعد من تصفيات كأس آسيا جراء الايقاف الذي كان مفروضاً على الرياضة الكويتية. صحيح ان الكويت استضافت «خليجي 23» في يناير من العام 2018، وشاركت في بطولة غرب آسيا اغسطس الماضي، لكن البطولتين لا تحملان الصفة الرسمية.

الظروف مهيأة لتحقيق الفوز في مباراة الليلة التي يواجه فيها الأزرق منتخباً متواضعاً وُضع في التضنيف الخامس للمجموعة ولم يسبق له التأهل الى نهائيات البطولة القارية او الوصول الى المونديال، كما دفعه عدم جاهزية ملعبه الى طلب نقل المباراة الى الكويت، وهو امر وفر على الأزرق خوض رحلة متعبة الى كاتاماندو والعودة منها قبل ايام فقط من مواجهة استراليا الثلاثاء المقبل.

وينبغي ان يكون المدرب الكرواتي روميو يوزاك الذي تسلم مهمة تدريب المنتخب قبل عام تقريباً، قد درس المنافس جيداً لأنه واجهه مرتين في مارس الماضي، فتعادل المنتخبان في المباراة الأولى، وفاز الأزرق في الثانية بهدف دون رد سجله يوسف ناصر من ركلة جزاء.

واذا كان الأزرق عاني في هاتين المباراتين من العقم الهجومي والصعوبة في بناء الهجمات، فان الوضع يجب ان يكون مختلفاً في مباراة اليوم خصوصاً ان الفريق دخل في معسكر اعدادي في العاصمة البريطانية لندن ثم شارك في بطولة غرب آسيا فتغلب على السعودية 2-1 وتعادل مع الأردن 1-1 وخسر من البحرين 0-1، وتعرض لانتقاد كثيرة، رد عليها يوزاك بقوله ان كان يفضل عدم المشاركة في البطولة التي تعتبر «اعدادية لا اكثر».

الأمر الأكيد ان يوزاك عرف بدقة مكامن القوة والضعف في العناصر التي تضمها القائمة، ووصل الى التشكيلة الأساسية والطريقة التي سيلعب بها خصوصاً ان وجه الدعوة الى فهد الأنصاري وضاري سعيد وحميد القلاف الذين لم يستدعيهم الى بطولة غرب آسيا.

في المقابل، يتطلع المنتخب النيبالي الذي يقوده السويدي يوهان تالين الى بداية جيدة متسلحاً بلقاءيه مع الأزرق في مارس الماضي. ووصل الفريق الأحد الماضي وتدرب على الملعب الفرعي لستاد جابر يومي الاثنين والثلاثاء قبل ان يخوض تدريبه الأخير على ملعب المباراة امس. واكتفى منتخب نيبال بسبب ضعف امكاناته المادية بمباراة ودية مع الفريق الرديف لبطل ماليزيا جوهور دار التعظيم وخسرها 0-1. ولقاء الليلة هو السابع بين المنتخبين حيث تواجها في 6 مناسبات يابقة فاز الأزرق في 5 منها وتعادل في لقاء وحيد ودياً في مارس الماضي.

