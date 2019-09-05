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أكد مدرب الأزرق روميو يوزاك ان لاعبي المنتخب لديهم رغبة كبيرة في تحقيق نتيجة طيبة في مواجهة نيبال اليوم وشدد على اهمية احترام المنتخب المنافس قبل دخول الملعب .

وقال في المؤتمر الصحفي امس ان الأزرق التقى في مارس الماضي المنتخب النيبالي ويعرف نقاط الضعف والقوة فيه موضحا ان اصابة اللاعب سامي الصانع لن تؤثر على تحضيرات المنتخب للمباراة.

وقال المدرب الكرواتي: «لدينا 26 لاعبا يمتلكون روح المنافسة والاصرار لتحقيق نتيجة ايجابية مبديا فخره بما قدمه اللاعبون في بطولة غرب آسيا التي كان لها صدى طيب واثبتت ان الازرق يسير في الاتجاه الصحيح مبينا ان البطولة ومعسكر لندن اسهما في تطوير مستوى اللاعبين ومنحهم الثقة ولاسيما بعد رفع الايقاف.

من جانبه قال مدرب منتخب نيبال السويدي يوهان كالين:»انا اعرف الازرق جيدا والتقينا به في مارس الماضي وهو فريق قوي لكن لاعبينا سيقاتلون من اجل تحقيق الفوز». وذكر كالين ان الفريق بذل كل ما بوسعه واستعد بكل الامكانيات التي لديه معربا عن امله بان يقدم فريقه مباراة قوية في ظل وجوده في مجموعة من المنتخبات المتفوقة.

