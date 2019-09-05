محلية

يشارك في الدور الثاني من التصفيات 40 منتخباً، من بينها 34 منتخباً حجزت مقاعدها بشكل تلقائي، الى جانب 6 منتخبات تأهلت بعد دخولها منافسات الدور الأول، وتوزعت المنتخبات المشاركة في الدور الثاني على 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019 ولغاية 9 يونيو 2020.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 منتخبا ) الى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وفي حالة تصدر قطر التي تأهلت بالفعل بصفتها مستضيف مونديال 2022 مجموعتها او نيلها المركز الثاني ستتأهل بقية المنتخبات السبعة وأفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني الى الجولة الثالثة والحاسمة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، اما التصفيات المنفصلة لكأس آسيا 2023، سيتنافس فيها 24 منتخبا ستتحدد وفق نتائج الدور الثاني.

