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منذ فترة ليست بقصيرة بدأنا نشتري المجلة الرسمية «كويت اليوم» أكثر من الصحف اليومية لمتابعة القوانين الرياضية التي تصدرها الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ومجلس الأمة ومجلس إدارة هيئة الرياضة وجهازها التنفيذي الموقر... فإننا دائما نتوقع تناقضاً وتباعداً فيما يتكلمون عنه من قوانين ومواد مهمة للوضع الرياضي الحالي في الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض الأخوة المسؤولين الحكوميين... إلا أننا نتفاجأ في نهاية الامر بأن ما تم ذكره ومناقشته على الملأ غير الذي يصدر في كويت اليوم! وخير مثال على ذلك النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية والتي كانت تحوي شروطاً تعجيزية في عضويتها إلا أن وفي ليلة وضحاها ألغيت هذه الشروط وأصبح كل كويتي مؤهلاً أن يكون عضوا في أي هيئة رياضية أهلية (حدث لا يحدث إلا في الرياضة الكويتية). وهذا الأمر بدأ يتكرر مع أكثر من لائحة أو قانون رياضي آخر (مثال: نادي الرماية الجديد) تم نشره بالجريدة الرسمية بطريقة مستعجلة وغير طبيعية وكأن أهل الرياضة الخبرة نائمون على أنفسهم لا يعرفون كيف تدار القوانين الرياضية وهم من صنعها ويتحسرون على أيام زمان ورجالات زمان (البعض منهم... لأن بعضهم مازال يعبث بها ) ... وكم هو مستغرب بأن هيئة الرياضة مع مجلسها الموقر آخر من يعلم بهذه القوانين التي هي جزء من عملهم في المجلس وهي موقعة من قبلهم كمجلس ادارة ... اعتقد ان هناك مستشارين يعلمون أين الخطأ والصواب ولكنهم مغلوب على أمرهم ممن يملك القرار ... وفي شأن هذا القرار ( نادي الرماية الجديد) ياريت نرجع لمسودات القرار وتعليقات المسؤولين والقانونيين والمستشارين الذين أقروا إصدار قرار بإشهار النادي لكي نعلم من هو الذي يطبخ القرار بهيئة الرياضة الكويتية؟ وأتمنى على مسؤولي « مجلة كويت اليوم» مراجعة هذه القوانين والتأكد من سلامتها قبل نشرها... قبل نشرها... قبل نشرها... خصوصا في المجال الرياضي الذي تتغير قوانينه «بخزة عين» والله من وراء القصد.

