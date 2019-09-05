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أحرز الراميان عبدالرحمن الفيحان فضية مسابقة «تراب» ومنصور الرشيدي برونزية مسابقة «سكيت» في بطولة «غرين كاب» الدولية بمدينة تودي الايطالية بحسب ما اعلن نادي الرماية امس .

وقال مدير المنتخبات الوطنية في نادي الرماية محمد مزيد لـ «كونا» في اتصال هاتفي من ايطاليا ان الرامي الفيحان نال المركز الثاني والميدالية الفضية بمسابقة رماية «تراب» الأولمبي التي جرت على مجمع الرماية امريا فيردي خلف نظيره الإيطالي جوليو فيورافنتي فيما حل ثالثا البريطاني ماثيو كوارد. وأضاف مزيد ان الرامي الرشيدي فاز بالميدالية البرونزية بمسابقة رماية «سكيت» وحل ثالثا خلف الرامي الإيطالي ايمانويل فوزو الذي احرز المركز الاول ومواطنه جيانكارلو تازا ثانيا .

وأكد ان رماة الكويت تنافسوا في هذه البطولة مع رماة منتخبات قوية مثل إيطاليا وبريطانيا وعدد من المنتخبات الأوروبية والاسيوية مبينا ان هذين الفوزين يأتيان استكمالا لانجازات الرماية الكويتية في المحافل الدولية. وأشار إلى أن مشاركة الراميين الفيحان والرشيدي تأتي في إطار اعدادهما لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها في مدينة طوكيو العام المقبل بعد أن تأهلا في وقت سابق من هذا العام.وافاد بأن مجلس إدارة النادي وضع خطة لزيادة بطاقات التأهل لرماة الكويت للاولمبياد للمشاركة بقوة لتحقيق إنجاز أولمبي جديد يضاف لرصيد الكويت.

وأشاد مزيد بالدعم الكبير الذي يقدمه رئيس مجلس إدارة النادي دعيج العتيبي وأعضاء المجلس لتجهيز الرماة المؤهلين للأولمبياد المقبل بأفضل صورة مقدما شكره لأركان سفارة الكويت لدى ايطاليا لدعمهم المنتخب منذ انطلاقة البطولة في 22 أغسطس الماضي وحتى ختامها مساء اول من امس وحضورهم تتويج اللاعبين في البطولة.

