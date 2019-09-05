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خميس إلى الشباب

راشد خلف
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الخميس 05 سبتمبر 2019

تعاقد نادي الشباب مع مهاجم الكويت عبدالهادي خميس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وكان خميس لاعب المنتخب السابق خاض تجربة إعارة ممثالة الموسم الماضي مع الفحيحيل، قبل أن يعود إلى ناديه الكويت الذي يضم عناصر متميزة عدة في خط الهجوم بوجود العاجي جمعة سعيد والكولومبي دييغو كالديرون والقادم الجديد يوسف ناصر ويعقوب الطراروة. وتوجه رئيس جهاز الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي بالشكر إلى إدارة نادي الكويت لموافقتها على إعارة اللاعب هذا الموسم. ويلعب الشباب في دوري الدرجة الممتازة بعد أن نجا من الهبوط الموسم الماضي في الجولة الأخيرة بفوزه على القادسية. ويستهل الفريق مشواره في الدوري بمواجهة اليرموك الصاعد يوم 15 سبتمبر الحالي.


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