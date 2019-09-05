محلية

يلتقي «أزرق اليد» مع فريق نوفا بازار الصربي في 06:00 مساء اليوم، في اولى مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي في صربيا استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 والتي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 17 إلى 27 أكتوبر المقبل، حيث يلعب المنتخب ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات البحرين وكوريا الجنوبية وايران.

أشاد مدير المنتخب فهد الهاجري بجهود لاعبي الازرق خلال التدريبات المحلية التي انطلقت منتصف اغسطس الماضي، مؤكدا التزام الجميع في الحضور واتباع تعليمات الجهازين الفني والاداري، مشيرا الى ان معنويات اللاعبين مرتفعة وان الجميع يحرص على الاستفادة من مرحلة الاعداد الخارجية. وأضاف الهاجري أن «الفترة المقبلة صعبة وعلينا الصبر ومنح الجهاز الفني فرصة لوضع بصمته ونقل فكره للاعبين لتطبيقه في المباريات». من جاب آخر، عاد امس وفد حكام اليد بعد ختام معسكرهم الخارجي في سلوفينيا استعدادا للموسم الجديد، وترأس الوفد امين السر العام بالاتحاد قايد العدواني.

