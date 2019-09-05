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تزينت أبراج الكويت ومعالم عدة في الوطن العربي والعالم بشعار كأس العالم 2022 الذي كشفت عنه قطر أول من أمس من خلال عرضه في معالم مختلفة حول العالم عند الساعة 20:22 بالتوقيت المحلي للدوحة. وعرض الشعار على واجهات معالم عدة في الدوحة، منها مبنى الأرشيف الوطني في منطقة مشيرب وسوق واقف وكتارا، في احتفاليات تابعها مئات من المواطنين والمقيمين.

واستوحي الشعار باللون الأبيض من «الشال (الوشاح) الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء»، بحسب اللجنة العليا للمشاريع والارث.

ومن المقرر أن تقام البطولة في شهري نوفمبر وديسمبر، وذلك للمرة الأولى في فصل الشتاء نظرا لارتفاع درجات الحرارة في الدولة الخليجية خلال فصل الصيف.

ويستوحي تصميم الشعار الأبيض اللون على خلفية عنابية (اللون الذي يرمز الى قطر)، وكتب تحته بالإنكليزية «فيفا كأس العالم قطر 2022»، من شكل الكأس الذهبية للمونديال، والرقم 8 الذي يرمز الى عدد الملاعب التي ستستضيف النهائيات المقامة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يوحي الشعار بـ «رمز اللانهاية» في إشارة الى «الارث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم فيفا (الاتحاد الدولي) 2022 في قطر والمنطقة»، بحسب اللجنة العليا.

واعتمد الشعار على خلفية عنابية، ويرمز في جزئه العلوي الى «طبيعة الحركة الرشيقة والمرنة التي يتميز بها الشال»، وعلى جانبه الأيسر كرة قدم محاطة بنقطتين كالنقاط «التي تستخدم في اللغة العربية فوق الحروف وتحتها، وترمز الى ثراء الخط العربي».كما يتضمن الشعار أنماط زخرفة «مثل تلك التي تطرز يدويا على الشال القطري، وتعد جزءا مهما من تراث البلاد»، وتعتبر «فنيا عربيا أصيلا تمتد جذوره في أعماق المخزون الثقافي في الوطن العربي»، بحسب اللجنة.

وكانت الاحتفالية الأكبر في الدوحة، حيث عرض الشعار على معالم عدة حديثة وتاريخية في العاصمة، منها مبنى الأرشيف الوطني في منطقة مشيرب وسوق واقف وكتارا، في احتفاليات تابعها مئات من المواطنين والمقيمين، وشملت عروضا تقليدية شارك فيها فرسان على أحصنة. وقال السريلانكي محمد فايروس (30 عاما) الذي تابع عرض الشعار على واجهة الأرشيف الوطني «هذا شعار فريد بقطر»، مضيفا «هو مذهل»، قبل أن يتابع وأصدقاء له التقاط صور «سلفي» يظهر فيها الشعار.

وسعى المنظمون القطريون الى أن يعكس الشعار الرغبة التي يكررونها في أكثر من مرحلة، باستضافة بطولة جامعة للمشجعين من حول العالم.

وأوردت اللجنة العليا «يعكس تصميم الشعار البعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم، ويتضمن في الآن ذاته عناصر مستوحاة من الثقافة القطرية والعربية التي تتناغم مع مكونات لعبة كرة القدم».كما نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشعار عبر موقعه الالكتروني، واختاره صورة لحسابته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخوض قطر استعدادات على قدم وساق لانجاز التحضيرات لاستضافة المونديال، وهي دشنت حتى الآن ملعبين من الثمانية المضيفة، وهما ستاد خليفة الدولي الذي خضع لعملية تحديث وإعادة تأهيل، وستاد الجنوب في مدينة الوكرة، وهو أول ملعب ينشأ بالكامل من أجل المونديال. وسبق للجنة العليا الإشارة الى أنه من المتوقع تدشين ملعبين إضافيين قبل نهاية العام الحالي، هما البيت بمدينة الخور، والريان.

