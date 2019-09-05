الاخيرة

لا شك أن الكويت تعرضت لعدد من الكوارث البيئية لعدد من الأسباب من بينها الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990 والذي كشف فيه النظام السابق عن حقده الدفين على الشعب الكويتي عبر قيامه بحرق آبار النفط وتسببه بكارثة بيئية هزّت العالم وفضحت طغيان البعث وجنونه ونرجسيته الذي مازلنا ندفع ثمنها الى اليوم.

لكن هناك جانباً آخر من الكوارث البيئية داخل الكويت وهو فشل السياسات الحكومية في التعامل مع المضرين بالبيئة من شركات كبرى وأصحاب مصالح ضخمة، وتركيز الرقابة البيئة على المواطنين العاديين، والأخير هو أمر مشكور واجراء محمود، لكن الضرر الأكبر بيئياً يقع من بعض المصانع الكبرى والشركات التي تستورد مواد مضرة بالبيئة دون حسيب ورقيب.

ولعل آخر الدلائل على وجود كوارث بيئية في الكويت هو ما توصلت له دراسة من معهد الكويت للأبحاث العلمية من أن بعض الأكياس البلاستيكية التي يجري ترويجها في الكويت على أنها «صديقة للبيئة» و«قابلة للتحلل» تحمل أضراراً بيئية أكبر من الأكياس العادية التي فيها أصلاً مشكلات كبيرة ولا تتحلل في التربة الا بعد عشرات السنوات وفق ما يقول الخبراء.

وليست مشكلة الأكياس البلاستيكية، العادية منها أو المزعوم بأنها صديقة للبيئة بالمشكلة البيئية الوحيدة، بل ان الاستخدامات العامة للبلاستيك تزداد في الكويت بشكل كبير مقارنة بحجم السكان وذلك بسبب نمط المعيشة الاستهلاكي الذي نعيشه ولقد قامت حكومات مختلفة في العالم بطرح حلول لانهاء مشكلة البلاستيك الذي ستظهر أضراره بعد 100 عام، كان من أبرزها فرض رسوم على استخدام أكياس البلاستيك وتشجيع المواطنين على تقليل الاستخدام العام له.

وقامت دول الجوار التي يتشابه أسلوب حياة مواطنيها معنا مثل قطر والامارات بحملة للتقليل من استخدامات البلاستيك ومحاولة الحصول على بدائل أكثر صحية وديمومة، وحاجتنا في الكويت لهذه الحملات وهذه المشاريع أكبر من حاجتهم كون الضرر الذي وقع على بيئتنا بفعل الغزو الغاشم كان كبيراً جداً مقارنة بما لحق بدول الجوار الخليجي.

ولعل أبرز ما يمكن أن نقوم به في الكويت هو العمل على ايجاد صناعة وطنية تقوم على تدوير البلاستيك يمكن الاستفادة منها كمصدر دخل جديد للدولة ومجال لتوظيف المواطنين فيها، كما فعلت ألمانيا حينما قامت بتدشين صناعة ضخمة تسمى صناعة تدوير النفايات، ولم تؤد هذه الصناعة الى تقليل الأضرار البيئية من ردم النفايات أو حرقها بل الى زيادة موارد الدولة وتوظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين.

ختاماً، ان الاهتمام البيئي ليس قضية هامشية بل ان الاهتمام بها هو جزء من عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي يسعى له المواطن الكويتي، ولأن الانسان بلا بيئة صحية لا يمكن له أن يبني وطناً أو يعمّر أرضاً فلذلك ينبغي على الجميع أن يلتفت لهذه الأزمة وأن يبث الوعي حولها بكل ما يستطيع اليه من سبيل.

