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بدأ موقع فيسبوك الالكتروني بتوفير خاصية التعرف على الوجه لجميع مستخدمي الموقع، لكنها لن تفعّل الا باختيار المستخدم. وفي مدونة رسمية نشرت أمس، قال «فيسبوك» ان خاصية التعرف على الوجه الجديدة ستكون مغلقة، الا في حال تفعيلها من قبل المستخدم. وفي حال تفعيل الخاصية، سيتم التعرف على وجوه الأشخاص في الصور الجماعية والفيديوهات بشكل أوتوماتيكي. وقال «فيسبوك» ان المستخدمين سيستقبلون اشعارا بشأن الخاصية الجديدة الآن، وسيتم خلاله ادراج التعليمات واختيار تفعيل الخدمة من عدمه. وسيعتمد «فيسبوك» على خاصية التعرف على الوجه لارسال المستخدمين اشعارا حين يتم استشعار وجوههم في منشورات لأصدقائهم أو أي صفحات أخرى.

وستكون هذه الخاصية مفيدة في حال استخدم أشخاص أو صفحات صورة المستخدم من دون علمه، حيث ستعلمه الخاصية بذلك. كما ستقترح الخاصية على المستخدمين أسماء الأشخاص في الصور، اذا ما رغبوا في اضافتهم.

وتأتي الخاصية وسط «قلق كبير» من خاصية التعرف على الوجه، التي قد تفتح «بابا جديدا» في عالم خرق الخصوصية وجمع البيانات عن المستخدمين.

وتحاول مراكز الشرطة في الولايات المتحدة استخدام هذه الخاصية للتعرف على المتهمين في جرائم، وهو ما تعارضه عدد من المدن الأميركية، مثل سان فرانسيسكو، باعتبارها خرقا لخصوصية المواطنين.

