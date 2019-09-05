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كشفت دراسة أن نظارات غوغل الذكية «Google Glass»، يمكن أن تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على فهم تعبيرات الوجه والاشارات الاجتماعية.

وغالبًا ما يجد الأطفال الذين يعانون من اضطراب النمو، صعوبة في الاتصال بالعين، وتفسير المشاعر الأساسية، ما قد يصعب عليهم التواصل الاجتماعي.

لكن الباحثين قالوا ان ارتداء ما تسمى «النظارات الذكية»، والتي تحتوي على شاشة ومكبر صوت، ساعد الأطفال على فهم المشاعر على وجوه الناس، وتحديدها بشكل أفضل، وفي بعض الحالات، تقليل أعراض مرض التوحد لديهم بشكل طفيف. ويقول فريق البحث من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، ان النتائج التي توصل اليها تظهر أن العلاج عبر نظارات غوغل الذكية أقل تكلفة وأسهل في الوصول، ما قد يساعد على تحسين قوائم الانتظار للمعالجين السلوكيين.

وينطوي التدخل، الذي أطلق عليه باحثو جامعة ستانفورد، اسم «Superpower Glass»، على أطفال مصابين بالتوحد يرتدون «Google Glass» مرات عدة في الأسبوع. ويتم ربط النظارات بهاتف ذكي، حيث انها تتميز بكاميرا تسجل وجهة نظر المستخدم.

وتحتوي نظارات غوغل الذكية على شاشة صغيرة أعلى العين اليمنى ومكبر صوت، ما يوفر للمستخدمين المعلومات المرئية والصوتية. خلال هذه الدراسة، نظر الباحثون في 71 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، ممن تم تشخيص اصابتهم باضطراب طيف التوحد.

