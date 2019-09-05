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الوفيات


عائشة تركي الحمد السبع، زوجة صالح مطلق البذال 73 عاما، شيعت، الرجال: الرابية ق 4، شارع المخفر، ديوان البذال، مقابل الجمعية، ت: 99663778، النساء: الروضة، ق 4، ش 47، م 10، ت: 99463099.
قمر الزمان علي جلالي 74 عاما، شيعت، الرجال: الرميثية، مسجد مقامس، ت: 99978778، النساء: الرميثية، ق 8، حسينية آل الرسول العزاء فترة العصر فقط، ت: 99116626.
عائشة سعود عبدالعزيز القديري، زوجة سالم صالح الشايجي 40 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الروضة، ق 4، ش 42، م 6، ت: 96077788، النساء: الروضة، ق 4، ش 45، م 8، ت: 99810778.
فاطمة حيدر محمد الخليفة، زوجة عيسى جاسم محمد الخليفة 70 عاما، شيعت، الرجال: مسجد النقي، الدسمة، ت: 99661691، النساء: جنوب السرة السلام، ق 7، ش 716، م 34.
سعاد ابراهيم عبدالرحمن الجسار، زوجة احمد سالم محمد الغانم 58 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 98855600، النساء: النزهة، ق 1، شارع محمد صالح الحميضي، م 29 ب، ت: 99767093.
عيسى احمد حاجيه ابراهيم 67 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: مسجد الامام الباقر، ق 1، ش 101، الزهراء، ت: 66959777، النساء: العمرية، ق 1، ش 6، م 32، ت: 99883338.
مستورة سعيد الميع العازمي 84 عاما، شيعت، الرجال: العقيلة، ق 3، ش 335، م 523، ت: 55388337، النساء: العقيلة، ق 3، ش 335، م 522، ت: 95545365.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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