وطن النهار

أحيت الحسينيات ليلة الخامس من محرم الحرام والتي خصصت لسفير الامام الحسين وابن عمه مسلم بن عقيل «عليه السلام» الذي ارسله للكوفة واستشهد هناك حيث ارتقى المنبر في الحسينية الجديدة الخطيب الحسيني السيد محمد سيد صباح شبر والذي شدد على أهمية طهارة البدن والملبس في أوقات الصلاة الا ان الدم اذا كان بسيطا بحيث لا يزيد عن مساحة درهم يطهر بالماء لكن في حال الطواف للعمرة او الحج لا يطبق وتشترط طهارة الملبس والبدن كاملاً ولا يعفى حتى من الدم لو كان مقدار نقطة اي ان مقدار الدم الاقل من مساحة الدرهم يعفى عنه في الصلاة لكن لا يعفى عنه في الطواف.

ودعا شبر من يشكون قلة التوفيق الى المداومة على قراءة سورة الشمس حتى يوفقة الله عز وجل اين ما توجه لافتا ان من يداوم على قراءتها سوف يلاحظ ذلك وهي سورة قصيرة يفضّل قراءتها 10 مرات صباحاً ومثلها مساءً ناهيك عن كونها تمنح قارئها الرفعة والمكانة الجيدة في المجتمع.

وختم شبر مجلسه بالحديث عن سفير الامام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل بن ابي طالب وما جرى له في الكوفة وتعرضه للقتل والاستشهاد في سبيل الله.

أروع الصور

وفي حسينية ال بوحمد تطرق الشيخ علي الغروي الى حادثة استشهاد مسلم بن عقيل سفير الامام الحسين عليه السلام ورسوله الى الكوفة قائلا: «ارسل الامام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل الى الكوفة سفيرا حيث بايعه أكثر من ثمانية عشر ألفا ثم سرعان ما خذلوا مسلم وضيعوا بيعتهم لافتا الى انه ما إن دخل ابن زياد الكوفة هدد أهلها ورغب مناصريه حتى تفرّق النّاس عن مسلم». واضاف: «انفضوا عن مسلم وتفرقوا حتى توجه في مجموعة كبيرة الى المسجد في الكوفة وصلوا المغرب فتفرقوا بعد الصلاة وما بقي الا عشرة أشخاص وحينها خرج مسلم من المسجد واذا بهم تفرقوا جميعا ولم يبق معه شخص واحد يدله على الطريق وهو الغريب في تلك البلاد، مضيفا الغربة والمظلومية لمسلم وهو القائد والعظيم ولا يدري أين يذهب حتى وصل الى باب دار امرأة يقال لها طوعة، (كانت واقفة تنتظر ابنا لها خرج مع النّاس)، فسلم عليها وردت السلام فسألها شربة من الماء فأتت له بالماء وشرب وحمد الله. ثمّ دخلت المرأة الى بيتها وخرجت فرأت مسلماً مازال واقفا على باب الدار، فقالت له: يا عبدالله ألم تشرب الماء؟ قال: بلى، فقالت: فاذهب الى أهلك، فسكت مسلم، ثم أعادت القول ثانيةً فلم يرد عليها». وقال الغروي: «تأملت هذه المرأة الصالحة بمسلم فرأت عليه مهابة الايمان والتقوى وسيماء الصالحين، فكلّمته وقالت له: أصلحك الله يا عبد الله لا يصلح لك الوقوف على باب داري ولا أحلَّه لك، فقال لها: أمة الله مالي في هذا المِصر أهل ولا عشيرة فقالت له: أنت مسلم بن عقيل (أنت ابن عمّ الحسين) فادخلته الى منزلها وبقي تلك الليلة قائماً راكعاً ساجداً قارئاً للقرآن ذاكراً لله تعالى فقام وصلّى الفجر وما شاء من النفل، وبينما هو كذلك واذا بخيل ابن زياد تقتحم عليه، فلبس لامة الحرب، وشد على الفرسان والخيل والرجال بكل بأس وشجاعة كالأسد الغضبان وهو يقول: يا نفس اخرجي الى الموت الذي ليس له من محيص، حتى أخرجهم من الدار، ثم عادوا، فحمل عليهم وهو يقاتلهم وهم سبعون فارساً ورجلاً يحاصرونه فيردهم فأكثر القتل فيهم وأراهم بأسا لم يشهد مثله الّا بأس عمّه أمير المؤمنين، حتى طلب قائد الكتيبة محمد بن الأشعث المدد والنجدة من ابن زياد فوبخه لضعفه وضعف أصحابه أمام رجل وحيد فأجابه أنه أسد ضرغام وبطل همام من آل الرسول الكرام فمده بالسلاح والرجال، ولم يزل مسلم يقاتلهم حتى اثخن بالجراح لأنهم احتوشوه من كل جانب ومكان ففرقة ترميه من أعالي السطوح بالنار والحجارة، وفرقة بالرماح وفرقة بالسهام وأخرى بالسيوف وهذا وقد ضربوه على فمه الطاهر فقطعت شفته العليا، ووقف ليستريح».

وتابع الغروي: «عندما عجزوا عن قتله اشار عليهم احد الجنود بأن يكمنوا له بحفرة ويستدرجوه اليها وفعلا حفروا له حفرة فوقع فيها، مثخنا بجراحاته، فتكاثروا عليه بين من يطعنه برمحه وبين من يضربه بسيفه، حتّى أخذوه الى عبيد الله ابن زياد وقتلوه ورموه من فوق قصر الامارة واستشهد سفير الامام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل بعد ان قدم اروع صور الشجاعة والفداء والتضحية».

