loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الإطفاء» تفقَّدت إجراءات الأمن والسلامة في الحسينيات


انطلاقاً من حرص الادارة العامة للاطفاء على حماية الأرواح والممتلكات نظم قطاع الوقاية عدة جولات تفتيشية في الحسينيات بجميع محافظات دولة الكويت.
وأوضحت الادارة أن هدف هذه الجولات هو التأكد من استيفاء الحسينيات لاشتراطات الأمن والسلامة المتبعة وتزويدهم بارشادات خاصة للوقاية من الحريق، وذلك نظراً لارتياد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لها خلال هذه الأيام.
ومن هذا المنطلق نظم قطاع وقاية محافظة حولي حملة تفتيشية صباح امس برئاسة مدير ادارة وقاية محافظة حولي العميد يوسف حمود الصعفاك على الحسينيات الكائنة فى محافظة حولي للتأكد من استيفائها لاشترطات الأمن والسلامة وتأمين سلامة مرتاديها من جميع المخاطر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة