وطن النهار

انطلاقاً من حرص الادارة العامة للاطفاء على حماية الأرواح والممتلكات نظم قطاع الوقاية عدة جولات تفتيشية في الحسينيات بجميع محافظات دولة الكويت.

وأوضحت الادارة أن هدف هذه الجولات هو التأكد من استيفاء الحسينيات لاشتراطات الأمن والسلامة المتبعة وتزويدهم بارشادات خاصة للوقاية من الحريق، وذلك نظراً لارتياد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لها خلال هذه الأيام.

ومن هذا المنطلق نظم قطاع وقاية محافظة حولي حملة تفتيشية صباح امس برئاسة مدير ادارة وقاية محافظة حولي العميد يوسف حمود الصعفاك على الحسينيات الكائنة فى محافظة حولي للتأكد من استيفائها لاشترطات الأمن والسلامة وتأمين سلامة مرتاديها من جميع المخاطر.

