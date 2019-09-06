وطن النهار

أحيت حسينية «أهل البيت» بمنطقة الاحمدي الليلة الخامسة من ليالي شهر محرم 1441 بالحديث عن أول شهيد من شهداء آل البيت في معركة «الطف» رسول الامام الحسين الى اهل الكوفة مسلم بن عقيل بن ابي طالب وسط حضور كثيف للمعزين ورواد الحسينية وتنظيم مميز من رجال الامن والقائمين عليها.

وارتقى المنبر الخطيب الحسيني السيد مقداد المبرقع واستعرض سيرة صاحب الليلة مسلم بن عقيل وسرد قصة استشهاده في الكوفة بعد بقائه وحيدا حيث تفرَّق عنه اهل الكوفة ولم يبق معه احد بعد سجن هاني بن عروة، مستذكرا الموقف البطولي للمؤمنة طوعة التي خلدها التاريخ وجعل ذكرها مرتبطاً بمصيبة اهل البيت في كل عام، عندما وقف على باب دارها ليلا وطلب الماء واستقبلته في تلك الليلة في بيتها حتى الصباح وكان بين قائم وراكع حتى حاصر الجند بيت طوعة وخرج لهم ودارت المعركة حتى سقط في حفيرة كمنوا له بها واقتادوه الى قصر الامارة وقتل شهيدا.

وقال المبرقع في محاضرته : ان البارئ عز وجل خلق الكون على حسب قوانين واسس وكل مخالفة لاي قانون الهي سيحدث خللا في الكون سواء كان في الرحاب الكوني او الاجتماعي او الطبيعي موضحا ان الانسان عندما يعمل بحسب تلك الافق الشرعية والكونية لن يحدث اي خلاف اجتماعي وانحراف في الاخلاقيات فالقانون لو وجد برعاية واتباع لتعاليم النبوة لما حدث اي خلاف او ضرر في المجتمع، مضيفا ان الله سبحانه وتعالى حكيم ولم يخلق شيئا الا لغاية والسبب في خلق الموت والحياة للابتلاء بلحاظ الموت والحياة وخلق الجن والانس للعبادة وهي غاية جزئية لافتا الى ان المقاييس الالهية مقاييس كيفية وليست كمية في غالبها بحيث لا تقاس بالعدد بل بالكيف والمضمون مثلا ينظر الى عمل الانسان والتوجه فيه ونسبة قبوله ويستطيع الانسان ان يلحظ ذلك من خلال ارتياحه لتقبل العمل وهو مضمون الاية (ليبلوكم ايكم احسن عملا) وليس اكثركم.

وحثَّ المبرقع على التعامل الحسن مع الاسرة وبر الوالدين والسعي الى اسعادهم وادخال السرور على نفوسهم وملاطفتهم والاهتمام بالزوجة والاولاد والتعود على سياسة الاهداء مستشهدا بالحديث للامام الصادق عليه «من دخل الى بيته وبيده شيء يفرح به اهله اوجب الله له الجنة» وخصوصا ادخال السرور الى قلب الابناء من البنات.

