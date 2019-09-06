وطن النهار

واصلت حملة التبرع بالدم (22 ) لشهر محرم 1441 هـ لعام 2019 والتي تنظمها دار الزهراء فعاليات حملتها لليوم الخامس بالتعاون مع بنك الدم الكويتي ضمن مجموعة من المراكز والحسينيات خلال العشر ايام الاول من شهر محرم، حيث استقبلت الحسينية الاشكنانية مساء اول من امس في منطقة ميدان حولي الحملة التي شهدت اقبالا كبيرا من المتبرعين من الرجال والنساء وبتنظيم ملحوظ وسهولة في اجراءات التبرع.

إقبال كبير

وقال القائم على الحسينية الاشكنانية الحاج محمد اشكناني ان الحملة لاقت اقبالا جيدا في هذا العام حيث شهدت تزايدا في اعداد المتبرعين من الرجال والنساء، مشيرا الى ان التبرع لم يقتصر على رواد الحسينية فقط بل شمل حتى بعض رجال الامن المتواجدين في الموقع وبعض الاشخاص من الخارج.

واضاف ان الحسينية بالقائمين عليها يولون اهتماما بالغا بحملة التبرع بالدم التي تشرف عليها حسينية دار الزهراء بالتعاون مع بنك الدم منذ سنوات طويلة وتحرص على المشاركة بها في محرم من كل عام، متأملا ان تعمم التجربة الناجحة على جميع حسينيات وديوانيات الكويت من اجل فائدة اكبر للجميع.

واشار اشكناني الى ان ثورة الامام الحسين «عليه السلام» ارتبطت بالدم حتى انه قيل عن يوم عاشواء بانه «يوم انتصار الدم على السيف»، لافتا الى ان التضحيات التي قدمها الامام واهل بيته واصحابه والتي جادوا بارواحهم واجسادهم ودمائهم بها تحتاج الى تجسيد راق تكون الفائدة فيه للبشرية دون تفرقة والتي تمثلها حملات التبرع بالدم باسم الامام الحسين عليه السلام في ظل الحاجة الماسة في هذا الزمن لاكياس الدم من اجل انقاذ ارواح المرضى وعمليات نقل الدم والعمليات الجراحية في المستشفيات.

وختم اشكناني بالتأكيد ان الحسينية الاشكنانية حرصت ايضا على تشجيع روادها على التبرع من خلال النصح والحث على مثل هذا الفعل حيث شدد خطيب المنبر الحسيني على ذكر الامر والحث عليه وبيان فائدته وثوابه خلال الاربعة ايام الاول التي سبقت الحملة في الحسينية موضحا بأن ثورة الامام الحسين «عليه السلام» متجددة واهدافها وعطاؤها مستمر الى يوم القيامة.

