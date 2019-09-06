وطن النهار

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس الرئيس الفخري لجمعية المكفوفين الكويتية فهد صياح ابو شيبة ورئيس مجلس الادارة فايز لافي العازمي واعضاء مجلس الادارة حيث سلموا سموه نسخة من الاصدار الأول للجمعية من القرآن الكريم المكتوب بطريقة «برايل» الخاصة بالمكفوفين.

وثمن سمو رئيس مجلس الوزراء الجهود التي تبذلها جمعية المكفوفين الكويتية ودورها البارز في رعاية هذه الفئة من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة، مؤكدا حرص الحكومة على توفير جميع الخدمات والمتطلبات لكافة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وتضمينها في خطط الدولة التنموية وبرامج عمل الحكومة.

وأشاد سموه بما قامت به الجمعية من اصدار نسخة جديدة من القرآن الكريم بطريقة «برايل» والذي سيساهم في إثراء المكتبات وسد حاجتها من النقص محليا وكذلك في الدول العربية والإسلامية.

