وطن النهار

عقد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالانابة عبدالله المطوطح، اجتماعاً بمكتبه بمنطقة الرقعي مع عدد من ضباط قطاعات وزارة الداخلية، وعرض المستجدات على صعيد الحملات التفتيشية التي تقوم بها الجهتان من خلال اعمال اللجنة المشتركة لمتابعة اوضاع العمالة الوافدة وما ينتج عنها من ملاحظات وظواهر.

وأشاد المطوطح بالجهود التي تقوم بها جميع الجهات المشاركة في اللجنة المشتركة لضبط سوق العمل، مشيرا الى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية والتي تعمل جنباً الى جنب مع الهيئة في ضبط سوق العمل وتطبيق القانون على المخالفين.

واستعرض المطوطح، الاجراءات والآليات المتبعة في عمل اللجنة والعمل على التنسيق المستمر بين الجهتين لما فيه الصالح العام و تطوير الاجراءات المتبعة في ابعاد العمالة المخالفة، متقدما بالشكر الجزيل لممثلي وزارة الداخلية على ما يقومون به من جهود.

وأشار الى اهمية العمل على تطبيق القانون على المخالفين مؤكداً سعي الهيئة الى ضبط سوق العمل واتخاذ ما يلزم نحو حماية العمالة وتوفير بيئة عمل ملائمة.

حضر الاجتماع اللواء عبدالله العلي مدير الأمن العام بمحافظة الفروانية والعقيد وليد العلي من الادارة العامة للابعاد والعقيد اسامة الماجد من مباحث شؤون الاقامة والنقيب هاشم الموسوي والملازم اول فايز البراك كما حضر عن الهيئة السيد محمد الظفيري رئيس فريق التفتيش باللجنة المشتركة بالهيئة والسيد ناصر الهاجري رئيس قسم التنسيق والمتابعة.

