وطن النهار

انطلق صباح امس برنامج الدورة التدريبية للباحثين النفسيين (تعيين جديد) تحت رعاية واشراف ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية بحضور مدير ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية فيصل الأستاذ ومراقب الخدمة النفسية نضال الحداد وعدد كبير من الباحثين.

وأكد مدير الادارة فيصل الأستاذ، وجود كوكبة من الشباب خريجي تخصص علم النفس من الباحثين والباحثات بالبرنامج التدريبي الذي تستضيفه ادارة التطوير والتنمية التابعة لقطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري، موضحا اهم اهداف الدورة التدريبية التي تكمن في اساسيات العمل للباحثين النفسيين في جميع مكاتب الخدمة النفسية سواء في المدارس بمختلف المراحل التعليمية او المناطق التعليمية او ديوان عام الوزارة.

وقال الأستاذ ان مجموعة من المتدربين والمتدربات التابعين لادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية يسعون خلال الدورة الى تقديم خبراتهم وشرح كل ما يتعلق بالأمور الفنية والادارية لدور الباحث النفسي في المدرسة.

ولفت الأستاذ الى الفترة الزمنية للدورة التدريبية التي تنظمها ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية ، مشيرا انها تشمل القسم النظري والميداني وهي اسبوعان ابتداء من اليوم «أمس» باللقاء التنويري حتى نهاية الشهر الحالي.

