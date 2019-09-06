وطن النهار

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بو شهري ان الوزارة لن تعيد التيار الكهربائي لاي منزل تم قطع الكهرباء عنه لمخالفته قانون التأجير كما انها لن تتوانى عن تحصيل جميع الغرامات، موضحا ان الوزارة حريصة على استخدام الغاز الطبيعي لتعدد استخداماته ولمحافظته على البيئة ولانه اقتصادي بالكلفة في تشغيل الوحدات التوربينية وفي الصيانة ايضا ونؤكد حرصنا على ان نتماشى في المعايير البيئية التي تحددها الهيئة العامه للبيئة.

واضاف بوشهري في تصريح صحافي خلال رعايته منتدى الطاقة الذكية الاول في مستجدات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة الذي اقيم تحت رعاية وزير الكهرباء والماء ان حضورنا هذا المنتدى يأتي تشجيعا للمهندسين والمختصين بالوزارة للاستفادة العلمية منه لأنه يتطرق للاساليب الحديثة العلمية المتخصصة بانتاج الطاقة الكهربائية وتحديدا الطاقات المتجددة لاسيما اننا بالكويت نعمل على ان تكون السياسة المنفتحة في موضوع انتاج الطاقة الكهربائية المتجددة، واضاف نحن نعمل جاهدين في حلول عام 2030 سيكون انتاج الطاقة 15 % من الطاقات المتجددة ولتحقيق هذا الهدف الوزارة تعمل جاهدة في تعزيز قدرات المهندسين والمختصين والعاملين بالوزارة من خلال عدة مشاريع، مشيرا الى ان هناك مشروعا تم تنفيذه من قبل معهد الكويت للابحاث العلمية ينتج مايعادل 70 ميغاواط منهم 10 من طاقة الرياح و10 من الطاقة الشمسية و50 من الطاقة المركزة وهناك مشروع مطروح من قبل القطاع النفطي لانتاج 1500 ميغاواط وهناك مشروع سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص لانتاج 1500 ميغاواط بنظام bot.

جهود مخلصة

من جهته اكد رئيس مجلس ادارة مجموعة البريمي للتجارة العامة خالد البريمي اهمية الجهود المخلصة التي نتلمسها في أداء وزارة الكهرباء ومساعي قيادييها في تطوير الخدمات التي تقدمها للمستهلكين وقال لقد تحركنا نحن في مجموعة البريمي باعتبارنا الوكيل الحصري لشركة وارتسيلا العالمية وبدوافع وطنية للمساهمة بنقل هذه التجربة الفريدة في مجال الطاقة الذكية ومستجداتها الهائلة لتكون اليوم حاضرة امامكم في هذا المنتدى املاً في تحقيق الاستفادة المرجوة منه بما يخدم عجلة التنمية في وطننا الغالي الكويت.

واضاف البريمي ان الوزارة ممثلة في الوزير الفاضل والوكيل بوشهري وجميع منتسبي وزارة الكهرباء من مسؤولين وقياديين ومهندسين وموظفين كان لهم الدور الواضح والجهود المضنية التي يبذلونها في سبيل الارتقاء بخدمات الوزارة الى جانب الخطوات الهادفة الى تطوير خدمات الطاقة والارتقاء بها ويتضح جليا من خلال الرعاية والحضور في منتدى الطاقة الذكية الأول آملين ما سيشهده من عرض متخصص يستلهم تفاصيله من تجربة عالمية ضخمة في حقول الطاقة وميادينها الواسعة حيث كانت شركة وارتسيلا العالمية، موضحا انها نموذج رائد يحتذى في مجال الطاقة والطاقة البديلة وانطلاقاً من تاريخها الطويل في المشاريع التي نفذتها في اكثر من 80 دولة حول العالم. ولفت البريمي الى ان الحضور تنوع بين المهندسين وصانعي القرار التنفيذيين الذين يمثلون قطاع الطاقة في الكويت بما في ذلك الفريق الاستشاري لوزارة الكهرباء والماء والمرافق وكذلك منتجو الطاقة المستقلون وواضعو السياسات، معربا عن امله بنجاح هذا المنتدى الذي نظمته مجموعة وارتسيلا التكنولوجية مع شريكها الكويتي المحلي، مجموعة البريمي كأول منتدى ناجح للطاقة الذكية (SEF) في الكويت، تحت شعار «نحو مستقبل الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

